Les mots clés du SEA monétisent l’open web grâce à K-words

Bienvenue dans l'ère du Search Media.

K-words, plateforme spécialisée dans le sponsoring de mots-clés au sein de contenus éditoriaux premium, annonce son lancement officiel. En permettant aux annonceurs d’étendre leurs campagnes search au-delà des moteurs de recherche traditionnels, la startup entend offrir une alternative fluide et contextuelle pour maximiser leur visibilité en ligne.

Le Search Media imaginé par K-words ouvre une nouvelle voie : sponsoriser des mots-clés directement intégrés dans des articles de médias de confiance. Une approche qui transforme la manière dont les marques se connectent à leurs audiences, tout en offrant aux éditeurs une nouvelle source de monétisation.

Pour accompagner son lancement, K-words s’associe à Reworld Media, leader français des médias thématiques (Science & Vie, Marmiton, Télé Star, Doctissimo…). Plusieurs sites premium du groupe intègrent déjà la solution, et les premiers tests se révèlent prometteurs.

K-words ne se contente pas de répliquer les stratégies Search existantes : la plateforme repose sur une intelligence artificielle propriétaire capable de générer des mots-clés en fonction de leur potentiel de reach sur l’open Internet. Ce système assure une intégration cohérente et naturelle des termes sponsorisés dans les contenus éditoriaux, maximisant l’impact commercial tout en préservant l’expérience utilisateur.

Avec une équipe de vétérans de l’adtech – Yohan Elmaalem, cofondateur de Adyoulike, Harry Levy, ex Taboola et Jellysmack, Sacha Bouaziz, ex GP.Bullhound, Damien Peponnet, ex Adyoulike et Microsoft, et Claire Poirier ex Adyoulike – les ambitions de K-words sont importantes. En ligne de mire, la manne des budgets Search qui vont quasiment exclusivement à Google aujourd’hui, en nette croissance chaque année. En créant un écosystème où annonceurs, éditeurs et utilisateurs peuvent bénéficier d’une publicité plus contextuelle, efficace et respectueuse, la plateforme espère contribuer à la bonne santé de l’open web, ce qui est clé dans un contexte de médias atteints économiquement et politiquement.