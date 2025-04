Kingcom publie un guide pour une influence commerciale responsable

Quand la régulation devient un levier marketing et créatif.

Alors que les régulations se durcissent et que les attentes des consommateurs évoluent, Kingcom – agence spécialisée dans l’accompagnement des stratégies d’influence responsables – dévoile son Guide de l’Influence Commerciale Responsable, un outil stratégique pour les marques et les agences souhaitant concilier performance marketing et éthique.

“ À travers ce livre blanc, nous avons voulu aller au-delà des constats, en apportant des clés de compréhension et des solutions concrètes avec, au bout du chemin, une promesse : celle d’une influence qui allie innovation, créativité et impact corporate & business, sans jamais compromettre l’éthique. “, déclare Pascale Azria, directrice générale associée chez Kingcom, dans l’introduction du guide.

L’année 2024 confirme la transformation profonde du marketing d’influence : depuis l’adoption de la loi du 9 juin 2023, encadrant plus strictement les collaborations commerciales, les acteurs du secteur doivent composer avec un environnement réglementaire renforcé. La DGCCRF multiplie les contrôles, révélant des manquements dans près de la moitié des cas observés, principalement chez les micro-influenceurs. De leur côté, les consommateurs se montrent plus exigeants : 79 % des Français déclarent faire davantage confiance aux influenceurs transparents sur leurs partenariats (Kantar, 2024).

Face à ce constat, Kingcom publie un guide pratique à destination des directions marketing, communication, digitale et générale. Objectif : aider les marques à transformer les contraintes réglementaires en leviers de confiance, de performance et de créativité.

Articulé autour de cinq grands chapitres, le guide aborde aussi bien les enjeux réglementaires que les nouveaux standards de l’influence :

– L’émergence d’un cadre commun pour renforcer la confiance ;

– Le rôle de l’autorégulation pour dépasser les simples obligations légales ;

– La régulation comme levier de créativité et de performance ;

Kingcom encourage l’adoption de formats innovants – UGC, live shopping, réalité augmentée – pour renforcer l’engagement et la proximité avec les audiences. Le guide intègre également une checklist opérationnelle permettant aux marques de s’assurer de la conformité et de l’efficacité de leurs campagnes. Plutôt que de considérer la régulation comme une contrainte, l’agence la présente comme un levier structurant, favorable à la co-création, à la mesure du ROI et à une influence alignée avec les nouvelles attentes sociétales.

Ce guide s’inscrit dans une démarche globale de transformation portée par Kingcom. L’agence est notamment à l’origine du score No Fake Influenceurs lancé en 2018, et a participé activement aux discussions ayant mené à la loi de 2023.

“Les acteurs ont été quelque peu déboussolés par la rédaction de la loi, les décrets possibles attendus et les discussions sur l’ajout de mentions supplémentaires et la manière de les intégrer. […] Tous les acteurs – bien au-delà des seules organisations professionnelles et pionniers de l’influence responsable – sont sensibilisés à l’importance de garantir la transparence sur la nature des contenus diffusés”, affirme Pascale Azria, à la tête de la commission Influence du SCRP.

Le Guide de l’Influence Commerciale Responsable est disponible sur kingcom.fr.