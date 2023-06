« Aimer demain », famille et sens de la fête : comment Pascale Azria développe l’agence Kingcom

10e épisode parmi 12 portraits d'entrepreneurs des années 2020.

Le 12-20 est un format inédit d’interviews vidéo consacrées aux figures qui font la communication d’aujourd’hui. 12-20 comme une série de 12 portraits des années 2020.

L’occasion de réaliser, le temps d’une interview, le portrait d’un entrepreneur pour mieux comprendre ce qui l’a conduit à entreprendre et comment s’est construit son parcours.

Ses réussites comme ses échecs, ses conseils et ses bonnes pratiques, ce qui fait sa fierté ou ce qui le réveille encore la nuit, vous trouverez tout cela dans le 12-20.

Un format et une série conçus et réalisés à 4 mains par Pascal Guibert (business coach) et Xuoan Duquesne, respectivement éditeur et rédacteur en chef de la Réclame.

Pour ce dixième épisode, nous interrogeons Pascale Azria de l’agence Kingcom. Son parcours d’entrepreneur est atypique : elle n’a pas fondé son agence, mais l’a d’abord rejointe comme stagiaire pour apprendre le métier (les Relations Publics d’abord, mais aussi le digital et la data depuis). Elle a activement contribué au développement de la structure pour ensuite en prendre la direction générale et devenir associée. Mais son regard a toujours été entrepreneurial, mêlant optimisme, sens de la fête et esprit de famille. Son prochain défi ? Permettre à l’agence de doubler de taille.