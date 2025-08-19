Jung von Matt porte un coup au néonazisme allemand

Par Iris M. le 19/08/2025

Temps de lecture : 3 min

Ou quand le droit combat la droite.

Comme dans plusieurs pays d’Europe, l’extrême droite renforce ses positions en Allemagne : le parti Alternative für Deutschland (AfD) a obtenu près de 20,8 % des voix lors des élections fédérales de 2025, son meilleur score depuis la Seconde Guerre mondiale. Il est même devenu le parti dominant dans plusieurs Länder de l’Est — c’est-à-dire les cinq anciens États de la RDA (Brandebourg, Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, Saxe, Saxe-Anhalt et Thuringe), auxquels s’ajoute souvent l’Est de Berlin — un signe de l’implantation croissante des idées radicales et du regain de visibilité des mouvances néonazies.

Dans ce contexte, l’association hambourgeoise Laut gegen Nazis e.V., fondée en 2004 pour lutter contre le racisme, l’antisémitisme et l’extrême droite à travers des campagnes de communication, des concerts et des actions éducatives, a pris une initiative inhabituelle avec l’agence Jung von Matt : déposer la marque « Druck18 », nom de la plus grande boutique en ligne de produits néonazis en Allemagne. L’objectif est clair : rendre illégal toute exploitation commerciale de ce nom — une stratégie engagée et légale pour fragiliser l’appareil de financement idéologique de l’extrême droite — mais aussi empêcher la diffusion de ces idéaux. 

Cette plateforme, dirigée par le militant néonazi Tommy Frenck en Thuringe, diffusait des centaines d’articles au contenu explicitement raciste, antisémite ou révisionniste. 

Le dépôt empêche désormais toute réutilisation commerciale du nom Druck18, ouvrant la voie à des injonctions judiciaires et des demandes de dommages et intérêts. Cependant, le site web original (druck18.de) demeure accessible pour l’heure, illustrant la distinction entre interdiction de marque et blocage de contenu en ligne. Mais pour un business qui contourne éhontément la loi en transmettant des idéaux illégaux — l’apologie du nazisme étant interdite en Allemagne — peut-être n’est-ce pas très étonnant. Dans le cadre de cette campagne, un site « concurrent » a également été lancé : https://www.druck18.com/en/, visant à détourner le trafic tout en dénonçant les messages du portail initial.

Cette action s’inscrit dans la continuité de la campagne « Rights Against the Right » (« Recht gegen Rechts »), une collaboration de longue date entre Laut gegen Nazis e.V. et Jung von Matt. Depuis deux ans, cette initiative a permis de déposer des droits pour des phrases comme « HKNKRZ » (référence à la swastika), « HTLR » (Hitler) ou encore « Wehrmacht wieder mit ? » (référence à l’armée du Troisième Reich), neutralisant ainsi ces codes visuels.

Cette méthode de lutte symbolique et juridique s’impose comme une première en Allemagne — et probablement en Europe — dans la guerre contre l’extrémisme. Elle combine créativité stratégique et droit de la propriété intellectuelle pour contrer la diffusion de symboles de haine à la source.

Tags

Catégories

Crédits

  • Annonceur : Laut gegen Nazis e.V.
  • Agence : Jung von Matt
  • Diffusion : Août 2025
  • Pays : Global

Recommandé pour vous

Getty dit au revoir aux poignées de main

Getty dit au revoir aux poignées de main

Confinement

Musique de la pub MINI électrique 2020

Musique de la pub MINI électrique 2020

Musique

Cette campagne totalement loufoque pour une banque allemande est personnalisable

Cette campagne totalement loufoque pour une banque allemande est personnalisable

Insolite

News Scan Book

L'agence de la semaine

Agence : dps

Scan booksponsorisé

Club Lookea s’associe au jeu Les Loups-garous de Thiercelieux

Club Lookea s’associe au jeu Les Loups-garous de Thiercelieux

Agence : Brainsonic

Scan Booksponsorisé

Un nouveau trio à la tête de la Direction de Création de Artefact 3000

Un nouveau trio à la tête de la Direction de Création de Artefact 3000

Agence : Artefact 3000

Scan Booksponsorisé

Monoprix remet du peps dans les rayons

Monoprix remet du peps dans les rayons

Agence : The Good Company

Scan Booksponsorisé

Secteur Immobilier : une communication à réinventer

Secteur Immobilier : une communication à réinventer

Agence : dps

Scan Booksponsorisé

Bioderma lance une campagne 360° pour sa protection solaire détox

Bioderma lance une campagne 360° pour sa protection solaire détox

Agence : CHANGE

Scan Booksponsorisé

1

Le Top 5 Scan Book de l’été

La SPA lance #StopAbandon - Notchup

Scan booksponsorisé

2

Le Top 5 Scan Book de l’été

MAKE IT ICONIC - Choose France - Babel

Scan booksponsorisé

3

Le Top 5 Scan Book de l’été

Qui est le drogué ? Fédération Addiction joue avec les préjugés - Orès Collective

Scan booksponsorisé

4

Le Top 5 Scan Book de l’été

Savéol et les 30 ans de la tomate cerise - L3S GR*S MOT$

Scan booksponsorisé

5

Le Top 5 Scan Book de l’été

Activation Sirop Sport Citror - Be Brandon

Scan booksponsorisé

Précédent Suivant