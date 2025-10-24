Le vocabulaire de JuL analysé dans un dictionnaire

En direct de Marseille bébé.

Le 29 octobre, JC Lattès publiera Jul – Petit dictionnaire, un ouvrage de Tarik Chakor qui analyse la prose du rappeur marseillais JuL. Sur 176 pages, le livre revient sur son univers musical et culturel, ses albums et ses expressions caractéristiques.

Pour sa promotion, le dictionnaire est mis en avant par une campagne d’affichage signée La Firme. Les visuels reprennent les expressions du fondateur du label D’Or et de Platine, affichant sur les murs des définitions et exemples tirés des chansons de l’auteur.

Cette mise en scène permet de donner vie au livre dans l’espace public et de capter l’attention des passants. L’idée est de faire interagir le public avec le langage propre à l’artiste tout en rendant le livre visible, transformant chaque affiche en un mini-décodage de l’univers de JuL.