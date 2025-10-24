Le vocabulaire de JuL analysé dans un dictionnaire

Par Myléna T. le 24/10/2025

Temps de lecture : 1 min

En direct de Marseille bébé.

Le 29 octobre, JC Lattès publiera Jul – Petit dictionnaire, un ouvrage de Tarik Chakor qui analyse la prose du rappeur marseillais JuL. Sur 176 pages, le livre revient sur son univers musical et culturel, ses albums et ses expressions caractéristiques.

Pour sa promotion, le dictionnaire est mis en avant par une campagne d’affichage signée La Firme. Les visuels reprennent les expressions du fondateur du label D’Or et de Platine, affichant sur les murs des définitions et exemples tirés des chansons de l’auteur. 

Cette mise en scène permet de donner vie au livre dans l’espace public et de capter l’attention des passants. L’idée est de faire interagir le public avec le langage propre à l’artiste tout en rendant le livre visible, transformant chaque affiche en un mini-décodage de l’univers de JuL.

Tags

Catégories

Crédits

  • Artiste : JuL
  • Pays : France
  • Diffusion : Octobre 2025

Recommandé pour vous

JuL suspecté d’avoir utilisé l’IA : entre coup de com et révolution de l’industrie musicale

JuL suspecté d’avoir utilisé l’IA : entre coup de com et révolution de l’industrie musicale

I.A.

Oasis x JuL : comment Marcel a convaincu l’artiste le plus écouté de France

Oasis x JuL : comment Marcel a convaincu l’artiste le plus écouté de France

Bilan de campagne

Spotify fête ses 15 ans en France en révélant des données étonnantes

Spotify fête ses 15 ans en France en révélant des données étonnantes

Pop culture

News Scan Book

L'agence de la semaine

Agence : Brainsonic

Scan booksponsorisé

St Johns (Isoskèle) sort les crocs et séduit Cegid

St Johns (Isoskèle) sort les crocs et séduit Cegid

Agence : Isoskèle

Scan Booksponsorisé

Babel acquiert ici Barbès

Babel acquiert ici Barbès

Agence : Babel

Scan Booksponsorisé

Mont Blanc Héritage : la nostalgie a (encore) bon goût

Mont Blanc Héritage : la nostalgie a (encore) bon goût

Agence : Orès Collective

Scan Booksponsorisé

1

Le Top 5 Scan Book d’octobre

Caisse d’Epargne « vraiment » utile aux jeunes - Altmann+Partners

Scan booksponsorisé

2

Le Top 5 Scan Book d’octobre

Genybet fait triompher les parieurs au qatar Prix de l’Arc de Triomphe - Change

Scan booksponsorisé

3

Le Top 5 Scan Book d’octobre

Programme de fidélité Fix ALL MAX - SOUDAL - Caribou

Scan booksponsorisé

4

Le Top 5 Scan Book d’octobre

Lacoste x Djokovic : From a Crocodile to the Goat - BETC

Scan booksponsorisé

5

Le Top 5 Scan Book d’octobre

Avec Houra.fr, la corvée des courses, c'est fini ! - Extreme

Scan booksponsorisé

Précédent Suivant