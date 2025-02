Les agences de design organisent leurs Journées Portes Ouvertes

Une première pour l’ADC.

L’Association Design Conseil (ADC), regroupant les plus grandes agences de design françaises, inaugure la première édition des « Journées Portes Ouvertes des Agences » du 17 au 19 mars 2025. L’objectif est clair : créer un pont entre les étudiants des écoles de design, d’art et de commerce et les agences membres, tout en favorisant les opportunités de stage, d’alternance et d’emploi. Ces journées seront l’occasion pour les futurs designers de rencontrer des agences comme Seenk, Landor, Dragon Rouge, FutureBrand ou encore Pulp, pour présenter leur portfolio et découvrir l’univers de la profession.

​​Sous l’impulsion de la présidente de l’ADC, Delphine Dauge (agence SGK Brandimage), cette initiative vise à renforcer les liens entre les étudiants en 3ᵉ et 4ᵉ année des écoles Brassart, ECV, EPSAA, e-Artsup, Intuit-Lab et les agences partenaires. Selon le format choisi, les étudiants auront la possibilité de passer de quelques heures à plusieurs journées dans les agences participantes. L’ADC met l’accent sur une démarche collaborative qui pourrait bien transformer ces rencontres en opportunités concrètes de carrière.

Cette initiative s’inscrit dans un large programme de l’ADC visant à mettre en lumière les métiers du design, tout en soulignant des thématiques actuelles comme l’éco-design ou les nouveaux métiers liés à la responsabilité sociétale des entreprises (RSE). La présidente de l’association, Delphine Dauge, précise : « Avec cette nouvelle initiative destinée aux étudiants, l’ADC confirme sa vitalité et sa volonté d’inscrire son action dans l’avenir de ses métiers. »

Les « Journées Portes Ouvertes » se dérouleront donc du 17 au 19 mars 2025, avec un programme personnalisé selon la disponibilité des agences. Les étudiants pourront ainsi découvrir les coulisses du design et peut-être décrocher une place dans l’une des agences les plus prestigieuses du secteur.