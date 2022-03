« J’aime pas ranger ma chambre mais J’aime lire »

L'argument imparable. Désolé les parents…

Après une première campagne d’affichage en 2019, J’aime lire, magazine phare du groupe Bayard Jeunesse, lance une deuxième vague en partenariat avec l’agence Josiane pour l’Année de la lecture (Grande Cause Nationale 2022). L’enjeu est de faire connaître le magazine au plus grand nombre et de consolider sa position de magazine pour enfants le plus lu en France (2,9 millions de lectrices et de lecteurs, source : JuniorConnect 2022).

J’aime lire offre aux enfants de 7 à 10 ans un rendez-vous avec le plaisir de la lecture depuis 1977. Pour incarner cette joie, Bayard et Josiane ont lancé une campagne malicieuse. Dans une série de 3 affiches, nous pouvons observer comment les enfants esquivent certaines tâches domestiques en lisant leur magazine préféré : « J’aime pas mettre la table mais J’aime Lire ».

Corinne Vorms, directrice du développement des marques Bayard Jeunesse : « La lecture est un élément nécessaire à la construction des enfants puisqu’elle leur permet de développer leur imaginaire et de vivre des émotions fortes : rire, frissonner, rêver, tout cela construit leur personnalité. Dans cette campagne, ces derniers font preuve de créativité pour être exemptés de certaines tâches et s’adonner à celle qu’ils préfèrent : se plonger dans J’aime lire ».

Grâce à un plan média auprès du GIE MediaTransports, cette prise de parole se déploie depuis le 8 mars dans les gares partout en France, et est visible sur les « culs de bus » à Paris, Rennes, Lille et Bordeaux. Un QR code permet d’obtenir un numéro gratuit du magazine J’aime lire.

Laurent Allias, fondateur de Josiane : « J’aime lire est le magazine pour enfant le plus lu en France. Mélangez cela avec une création espiègle, et vous aurez la recette secrète pour performer lors d’une campagne media. »