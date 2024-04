Louez les poules pondeuses de Loué

Mais ce n'est pas demain qu’elles verront votre balcon !

Les Fermiers de Loué, en collaboration avec l’agence Josiane, lancent une initiative qui mêle humour et démonstration d’engagement : la location de poules pondeuses à des particuliers sur Leboncoin. Cette démarche propose aux amateurs de la nature de ramasser quotidiennement des œufs frais directement chez eux. Cependant, ce service insolite vient avec son lot de responsabilités : les locataires des volailles devront se conformer à un ensemble de règles strictes, calquées sur les exigences éthiques et qualitatives auxquelles répondent les Fermiers de Loué eux-mêmes. Parmi ces obligations, l’aménagement d’un jardin de plusieurs hectares respectueux de la biodiversité et un engagement personnel quotidien pour le bien-être des gallinacés. Il faut l’admettre, pour un particulier, cela peut s’avérer inaccessible.

Loin d’être anodin, ce contrat souligne avec une pointe d’humour la complexité du métier d’éleveur. Les conditions énumérées – allant de la présence obligatoire d’un espace extérieur conséquent à la diversification de la végétation et la disponibilité quotidienne pour le soin des poules – visent à garantir le bien-être animal, mais aussi à souligner l’engagement des Fermiers de Loué envers une production d’œufs de qualité. L’objectif est double : offrir une expérience authentique aux particuliers tout en les sensibilisant à l’importance des pratiques d’élevage responsables.

En guise de coup d’éclat pour cette campagne 100% digitale, une fausse annonce a été publiée sur Leboncoin, proposant de louer la poule Gallinette, figure emblématique de cette opération. Cette démarche espiègle, à l’image de la marque et de son histoire remplie d’humour (il y a une dizaine d’années, Loué se moquait de la police ou plus récemment de ChatGPT), invite le public à réfléchir sur l’origine des produits alimentaires. Une façon amusante de promouvoir les valeurs de la marque auprès d’un public de plus en plus soucieux de la qualité et de l’éthique de leur consommation.