Coupe du monde de rugby : la campagne incontournable pour une 3e mi-temps réussie.

Un mot en trop plutôt qu'un mort de trop.

À l’aube de la Coupe du monde de rugby, les campagnes autour du ballon ovale s’enchaînent, comme à chaque fois avec un événement d’une telle ampleur. Partenaires, fournisseurs, sponsors officiels prennent la parole pour s’inclure dans les festivités à venir. Et pour que la fête se passe le mieux possible, des campagnes de prévention et de sensibilisation accompagnent également la mêlée de communication pour en faire un évènement réussi. C’est tout l’enjeu de la campagne de Victimes & Citoyens, imaginée par joga, pour prévenir des dangers de la fameuse troisième mi-temps, expression désignant les festivités de fin de match entre supporters et joueurs.

Qui n’est jamais allé en soirée et a vu son ami bien trop éméché pour prendre le volant au moment de se séparer ? D’après la sécurité routière, la limite légale, 0,5 g/l de sang ou 0,25 mg/l d’air expiré, ne permet alors de boire qu’un seul verre, à moins d’attendre plusieurs heures pour laisser retomber le taux d’alcoolémie (celle-ci baisse en moyenne de 0,10 g à 0,15 g d’alcool par litre de sang en 1 heure).

N’oublions pas que près d’un tiers des accidents mortels sur la route sont encore causés par l’alcool. Alors oui, ça ne fait rêver personne d’être l’ami.e relou.e qui va gâcher la soirée en faisant la morale à son pote. Mais on est certains que vous regretterez beaucoup plus d’être la personne qui n’a rien fait pour empêcher que le pire ne se produise.



Cette campagne vous incite à prononcer ces mots qui blessent, plutôt que de laisser passer des silences qui tuent. Un angle de campagne novateur et surtout touchant, qui permet de réaliser la gravité d’une situation qu’on normalise trop souvent.

Si vous ne voulez pas faire de cette Coupe du monde de rugby votre dernière, nous vous invitons à rester prudent.e.s et être toujours accompagné.e.s de modération.