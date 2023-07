Recherche du 1er appartement : BNP Paribas et D.Ace vous accompagnent

Voilà une solution pour limiter les galères.

Parmi les nombreuses choses qui sont autant synonymes de rêves que de galères, le premier appartement que l’on trouve après avoir quitté le nid parental est certainement en très bonne position. Et celaa, BNP Paribas l’a bien compris. Sous l’impulsion de l’agence Jellyfish, la banque a fait appel à DAT-WAY, entité dédiée au rap et aux cultures urbaines de la société de production Cream Paris. C’est ainsi que D.Ace, TikToker, rappeur et animateur, a rejoint l’aventure.

Le but : laisser D.Ace s’inspirer librement des commentaires TikTok au sujet de la recherche d’appartement des 18-29 ans, pour créer un morceau de rap illustrant les difficultés couramment rencontrées par cette tranche d’âge. Le résultat, c’est un véritable mini-clip de rap de 59 secondes, disponible dès aujourd’hui sur TikTok, Snapchat, Meta et YouTube, et teasé depuis déjà plusieurs jours par Ma Banque BNP Paribas.

Le clip laisse défiler des commentaires d’utilisateurs éprouvant des difficultés à trouver un logement, dont D.Ace s’est inspiré. En plus de cette courte vidéo, un jeu concours de lipsync sera également lancé, ainsi qu’un challenge à destination des créateurs de TikTok. L’opération sera par ailleurs relayée sur Reels, Snapchat et Spotify.