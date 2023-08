Jean-Michel Jarre gère le système audio de votre Renault

La symphonie du renouveau technologique.

1948 se révèle être une année mémorable à l’échelle mondiale, comme en témoignent la Déclaration universelle des droits de l’Homme et la fondation de l’OMS. Cette année a également vu naître le précurseur de la musique électronique, j’ai nommé Jean-Michel Jarre. La renommée incontestable de ce grand monsieur découle de sa compétence à intégrer la musique et la technologie de manière avant-gardiste et spectaculaire. En tant que “papa” de la musique électronique, ce Français d’origine lyonnaise a réussi à concevoir des compositions qui dépassent les contours conventionnels de la musique, tout en suscitant des émotions distinctes grâce à ses créations électroniques novatrices, telles que son album légendaire « Oxygène », sorti en 1976.

Alors, pourquoi entendez-vous parler de cette légende aujourd’hui ? En tant qu’artisan du son authentique, Jarre voue une passion à l’univers de l’audio, tout particulièrement en ce qui concerne le développement du savoir-faire français, comme en témoigne cette collaboration unique avec Renault (un contrat sur 3 ans). En partenariat avec l’Ircam et les équipes de design sonore du groupe, ils ont créé deux types de sons pour les futurs véhicules électriques de la marque, et c’est la Mégane E-Tech qui donne le coup d’envoi à cette mélodie électrisante.

« Dans les coulisses du design sonore » – épisode 4

Le premier son, nommé VSP (Vehicle Sound for Pedestrians), est conçu pour alerter les piétons à basse vitesse. Le second concerne le son de la séquence d’accueil lors de l’entrée dans le véhicule. Cette initiative vise à remplacer les bruits moteurs traditionnels par des sons alternatifs. Le projet « Sonic Roads » propose d’ailleurs des bandes sonores personnalisées basées sur les préférences musicales et les conditions de conduite du conducteur. L’équipe de Jarre a déjà créé une signature sonore pour la Mégane E-Tech, et prévoit d’intégrer le son dès la conception des véhicules à l’avenir. L’idée clé est d’améliorer significativement l’expérience sonore des véhicules sans coûts supplémentaires en effectuant de petits ajustements.

Afin de permettre à tous de suivre de près cette initiative novatrice dès ses débuts, le groupe a dévoilé les étapes de la création de ce design sonore à travers une série de vidéos intitulée « Dans les coulisses du design sonore ». Cette série explore le processus de travail de Jean-Michel Jarre en tant que créateur et ingénieur. Le dernier épisode, quant à lui, se concentre sur l’homologation du son VSP et la présentation, au directeur général de Renault, Luca de Meo, du son VSP ainsi que du son d’accueil. À noter que cette signature sonore sera révélée lors du salon de Munich le 4 septembre 2023, à l’occasion de la première mondiale du Nouveau Scénic E-Tech electric.