Après l’Union des marques, Jean-Luc Chetrit prend la présidence de l’ACPM

La relation entre annonceurs et médias se renforce.

À l’issue de son conseil d’administration du 29 avril 2025, l’ACPM a annoncé la nomination de Jean-Luc Chetrit, directeur général de l’Union des marques (UDM), à sa présidence. Il succède à Gautier Picquet, CEO de Publicis Media, qui occupait cette fonction depuis 2016, au lendemain de la création de l’ACPM.

À ses côtés, une nouvelle gouvernance est également mise en place : Maud Lévrier, membre du directoire de Ouest France, est nommée vice-présidente, et Magali Florens, directrice générale de l’UDECAM, prend le poste de trésorière de l’ACPM.

Lors de son élection, Jean-Luc Chetrit a déclaré : « C’est avec un profond sentiment de responsabilité que j’accepte cette mission de président de l’ACPM dont le rôle est essentiel à la valorisation de la Presse et plus généralement de nombreux médias. Dans le contexte de transformation accélérée et profonde des médias, il est crucial de renforcer le rôle de ce tiers de confiance essentiel à la transparence et à l’équilibre de notre marché. Je m’engage à travailler de concert avec toutes les familles de notre organisation pour garantir que nous continuerons à évoluer et à nous adapter, tout en unissant nos efforts pour le bénéfice commun. »

Cette annonce est à effet immédiat. Bon premier jour à l’ACPM, cher M. Chetrit !