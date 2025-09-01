L’ACPM mise sur Jean-Paul Dietsch pour accélérer sa transformation

Un homme de chiffres face au défi des écrans.

L’Alliance pour les Chiffres de la Presse et des Médias (ACPM) confie sa direction générale à un visage familier : Jean-Paul Dietsch. Déjà directeur général adjoint au sein de l’institution dont il est fidèle depuis plus de 20 ans, il succède à Stéphane Bodier et prend les commandes d’un organisme décisif au sein d’un secteur en pleine mutation.

Ce cadre maison connaît l’ACPM de l’intérieur et a accompagné le virage digital de la mesure d’audience dès 2005. Un profil qui a séduit un conseil d’administration unanime, désireux de confier la transformation de l’alliance à un dirigeant « du cru ». Jean-Luc Chetrit, président de l’ACPM et directeur général de l’Union des marques, ne cache pas sa satisfaction : « Jean-Paul Dietsch a le profil idéal et la connaissance parfaite du secteur pour poursuivre la transformation de l’ACPM et construire les partenariats stratégiques qui contribueront à renforcer le rôle de tiers de confiance de l’ACPM dans le secteur des médias en France. »

Les attentes sont lourdes de chiffres. Si l’ACPM a historiquement fait référence pour certifier la diffusion de la presse papier, l’essentiel de la croissance se joue désormais sur d’autres supports : sites, applis, podcasts, plateformes sociales ou vidéo. Autant de terrains où les éditeurs réclament des mesures fiables pour mieux valoriser leurs audiences et rivaliser avec les données — souvent partielles — des géants du numérique. Ce que l’ACPM tente d’adresser un peu plus chaque année en diversifiant ses offres. Un défi autant arithmétique que stratégique pour l’ACPM et l’écosystème : montrer que la mesure indépendante reste un levier essentiel pour que les médias puissent continuer à défendre, et surtout à démontrer, leur valeur.

Pour Jean-Paul Dietsch, la mission est claire : moderniser la mesure, démontrer la valeur des marques médias et rassurer des annonceurs qui veulent que les comptes soient bons. « C’est avec une grande fierté que j’endosse le rôle de directeur général, je suis très reconnaissant de la confiance qui m’est accordée par le conseil d’administration et sa présidence. C’est pour moi une formidable opportunité de développer le rôle fondamental de l’ACPM qui consiste à démontrer la valeur des médias, dans une totale équité », a-t-il affirmé dans un communiqué.