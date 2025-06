L’ACPM lance le Social Index, son baromètre des médias sur les réseaux sociaux

111 marques médias passées au crible.

Les médias sociaux sont devenus, pour une partie croissante des Français, un point d’entrée incontournable vers l’information. Pour mieux mesurer la présence et la performance des marques médias sur ces plateformes, l’ACPM dévoile un tout nouvel outil : le Social Index.

Pensé comme un baromètre mensuel, le Social Index évalue la puissance et le niveau d’engagement des médias sur huit plateformes majeures : Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, LinkedIn, YouTube, Threads et Dailymotion. Derrière ce projet, plus d’un an d’audit mené par l’ACPM, en collaboration avec les régies, éditeurs et agences médias, pour identifier la solution la plus fiable de social media analytics. Résultat : c’est Sherpai qui a été retenu pour piloter cette mesure.

Chaque mois, sept indicateurs clés seront suivis pour analyser l’activité des marques : volume de publications, engagement généré, part de voix, nombre de vues, interactions… Un outil précieux à l’heure où les réseaux sont devenus bien plus qu’un simple relai : ils constituent désormais un terrain central – voire exclusif – pour la diffusion de certains contenus éditoriaux.

Sur le seul mois de mai 2025, 111 marques médias ont été analysées, pour un total de 140 742 publications, 186 millions d’interactions et 4,3 milliards de vues vidéo générées. Et le baromètre a vocation à s’élargir au fil des mois.

On remarquera l’absence de pure-players social media comme Brut. ou Konbini, qui n’ont visiblement pas adhéré à ce programme de l’ACPM.

Volume de vues vidéo

Taux d’engagement