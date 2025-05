À Grasse, un abribus JCDecaux sent bon la rose

Un arrêt aux notes florales.

La Ville de Grasse et JCDecaux inaugurent une première en France : un abribus olfactif installé à l’occasion d’Exporose 2025. Cette campagne sensorielle, menée avec le partenaire technologique Sensorys, a été dévoilée le 7 mai face à l’École Supérieure du Parfum & de la Cosmétique de Grasse. Pensée comme une expérience immersive pour les usagers du réseau de transports, cette innovation associe design urbain, technologie de nébulisation et création parfumée, dans une ville qui revendique son titre de capitale mondiale du parfum.

Grâce à un système certifié CE, l’Abribus diffuse par brume froide une fragrance florale et boisée baptisée Rose Gold, conçue spécialement pour l’événement. La composition mêle framboise, rose, jasmin, iris, bois de santal, oud et patchouli. « Grasse est une ville d’émotions et de sens. À travers cette innovation, nous permettons à nos habitants et visiteurs de vivre une expérience inédite et immersive en milieu urbain », explique Jérôme Viaud, Maire de Grasse.

La technologie développée par JCDecaux, en collaboration avec Sensorys, permet une diffusion discrète et sans contact, programmable selon des plages horaires et optimisée en fonction des conditions de vent. Le caisson publicitaire de l’abri accueille la buse de diffusion en partie basse, transformant ainsi un mobilier urbain classique en vecteur sensoriel.

Inauguré en présence des élus locaux et de la presse, cet abribus olfactif marque la première phase d’une expérimentation. Un déploiement plus large pourrait suivre lors de la Fête du Jasmin en août. « Cette expérimentation traduit la capacité d’innovation de JCDecaux au service des territoires, en transformant le mobilier urbain en vecteur d’émotion, d’attractivité et de qualité d’usage », souligne Jean-Michel Geffroy, Directeur Général Territoires & Institutions de JCDecaux.