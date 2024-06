Marina Prieto, la centenaire qui a valu un Lion à Cannes à JCDecaux

Née en 1923 et star en 2023.

On pourrait croire que les réseaux sociaux sont réservés aux jeunes, et pourtant, il n’y a pas d’âge pour « percer » et devenir célèbre. C’est le cas de Marina Prieto, une dame ayant passé le cap des 100 ans, et présente sur les plateformes.

Cette histoire débute en 2023 avec un coup de pouce du géant de l’affichage, JCDecaux, et de l’agence David, qui leur a valu un prix hier aux Cannes Lions 2024.

Pour remettre les choses dans leur contexte, en 2023, les investissements média dans les métros espagnols ont chuté de 7%. JCDecaux a dû trouver des solutions pour palier cette chute, qui pourrait être très problématique si elle se reproduisait.

Pour intriguer les usagers du métro madrilène, les équipes de JCDecaux et David ont mis en avant Marina Prieto, l’arrière-grand-mère aux 28 abonnés sur Instagram. Ses photos se sont alors retrouvées placardées sur des 4×3 et autres sucettes JCDecaux, ce qui a immédiatement intrigué les passants espagnols, mais aussi du monde entier !

Les résultats de cette campagne B to B sont sans appel : ces affichages ont bel et bien attiré l’attention attendue. Entre journaux locaux et internautes, une seule question a taraudé le pays : “Qui est Marina Prieto, la mamie du métro de Madrid ?”. La centenaire a alors augmenté son nombre d’abonnés de 35 614 %, atteignant les plus de 10 000 à ce jour. Ses publications, quant à elles, sont suivies par des utilisateurs provenant de 14 pays différents.

Avec cet incroyable enthousiasme, JCDecaux a fait la démonstration de l’efficace de son médium. L’afficheur a même diffusé son case study lors des Effie en face d’un public de décideurs marketing. Les commandes ont été ensuite au rendez-vous, avec 185 nouveaux clients pour l’antenne espagnole de la régie.