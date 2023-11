Kylian Mbappé : champion de l’engagement et des posts sponsorisés sur Instagram

87 388 € le post sponsorisé.

Ce n’est pas un secret, certaines célébrités peuvent gagner des sommes astronomiques grâce à un simple post Instagram sponsorisé.

Une théorie qui se vérifie dans les chiffres d’une étude réalisée par Japan-101, qui s’intéresse aux footballeurs les plus populaires de la Ligue des Champions, la coupe européenne la plus prestigieuse. Celle-ci dévoile les gains potentiels des plus grands joueurs en fonction de leurs audiences et de l’engagement de celles-ci.

Alors, quand vous êtes l’un des joueurs les plus populaires de la Ligue des Champions, et que vos principaux concurrents ont quitté cette dernière (Lionel Messi et Cristiano Ronaldo), autant dire que vous ne serez pas en reste en termes de potentiel.

Selon l’étude, Kylian Mbappé est le joueur de la Ligue des Champions ayant le potentiel de gagner le plus d’argent sur Instagram : un post sponsorisé du « Kyk’s » est évalué à 76 465 £, soit 87 388 €. Si le joueur décidait de prendre sa retraite sportive, il lui faudrait près de 827 statuts sponsorisés par an pour gagner un salaire équivalent à celui que lui verse actuellement le Paris Saint-Germain. Mauvaise idée ! Une telle pression publicitaire serait insoutenable pour son audience.

Une somme tout de même rondelette qui s’explique très certainement par son nombre d’abonnés époustouflant (110 millions) combiné avec un très bon taux d’engagement (4,47 %), le meilleur chez les joueurs participant à « la Champions ». Comment expliquer de telles performances ? À n’en pas douter, la plus talentueuse tortue ninja du football français est bien conseillée pour sa communication.