Pour les César, Ipsos fait le point sur la relation des Français avec le cinéma

82 % des Français fréquentent encore les salles obscures.

À l’occasion de la 50ᵉ cérémonie des César, Ipsos et l’école d’ingénieurs CESI ont dévoilé leur étude « Les Français et le cinéma ». Ce rapport explore les habitudes cinématographiques en France, révélant une industrie résiliente et diversement appréciée.

L’étude indique que plus de la moitié des Français (54 %) se rendent au cinéma au moins trois fois par an. Avec un total de 181 millions d’entrées en 2024, la fréquentation des salles montre une légère hausse par rapport à l’année précédente, témoignant de l’attrait continu pour le cinéma malgré la concurrence du streaming​.

Les comédies sont les films favoris pour 53 % des sondés, suivies par les films d’action et d’aventure (48 %) et les thrillers (32 %). Concernant les productions, les films américains captent 36 % de la préférence, tandis que les films français en captent 31 %, illustrant un solide soutien au cinéma national​.

Près de six Français sur dix (57 %) estiment que le cinéma enrichit leur vision du monde, affirmant ainsi son rôle culturel et éducatif. De plus, la perception du cinéma français à l’international est jugée positive par une majorité, mettant en lumière son influence globale​.

La tarification des billets joue un rôle crucial : 67 % des participants disent que l’augmentation des coûts pourrait réduire leur fréquence de visite. Par ailleurs, une baisse des prix inciterait 70 % d’entre eux à augmenter leurs visites, confirmant l’importance d’un accès économiquement abordable aux films.

Publiée à un moment stratégique, cette enquête souligne l’importance du soutien à l’industrie cinématographique face aux défis économiques et aux changements des usages des spectateurs, avec la menace notamment du streaming à domicile. Les César, célébrant un demi-siècle d’excellence, montrent que le public reste passionné, bien que conscient des barrières économiques pouvant limiter l’accès à la culture cinématographique.