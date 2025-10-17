7 Français sur 10 soutiendraient la mise en place de mesures pour freiner l’expansion de Shein

L'ultra fast fashion inquiète les Français.

Ipsos BVA dévoile les résultats de son étude « Les Français et les géants chinois de l’habillement ». L’enquête s’inscrit dans le contexte de l’arrivée prochaine de Shein au BHV, et interroge les Français sur leur perception de la marque, leurs habitudes de consommation et leur avis sur l’implantation de géants chinois de l’habillement dans les grands magasins français.

Près de 98 % des Français connaissent Shein, mais l’image de la marque reste contrastée : 48 % ont une opinion négative de l’enseigne et 49 % jugent la qualité de ses produits insuffisante. Une majorité (67 %) n’a pas acheté de produits Shein au cours des six derniers mois, avec une consommation plus marquée chez les 18-34 ans (43 %). L’installation au BHV suscite un avis défavorable de 52 % des Français, et 50 % se disent opposés à l’implantation de Shein dans d’autres grands magasins, dont les Galeries Lafayette, tandis que seulement 29 % y seraient favorables.

L’étude souligne que le prix (62 %) et la qualité (58 %) restent les principaux critères d’achat, devant la durabilité (32 %). Malgré la notoriété de Shein, les vêtements fabriqués en Europe (33 %) et en France (23 %) restent largement préférés par les Français aux produits importés de Chine. Le budget mensuel moyen consacré à l’habillement est limité : plus de 40 % des Français dépensent moins de 50 euros par mois, et 76 % achètent moins d’une fois par mois. Les achats de seconde main progressent également, avec 59 % des Français y ayant recours parfois ou souvent.



Cette consommation massive de fast fashion, accentuée par l’ultra fast fashion chinoise, a des conséquences importantes. Elle contribue à la surproduction textile, à l’accroissement des déchets et à des conditions de travail souvent désastreuses. Sur le plan économique, elle peut par ailleurs affaiblir l’industrie locale et les marques européennes, qui peinent à rivaliser sur les prix. Ces enjeux expliquent en partie pourquoi 69 % des Français soutiendraient la mise en place de mesures pour freiner l’expansion des géants chinois en France et en Europe. Les mesures les plus plébiscitées sont le renforcement des normes sociales et environnementales pour les vêtements importés (50 %), l’instauration de taxes sur les petits colis (45 %) et la réduction de la TVA pour les marques françaises et européennes (44 %).

L’étude révèle que si la notoriété des géants chinois de l’habillement comme Shein est quasi totale, l’opinion des Français reste majoritairement critique, tant sur la qualité des produits que sur leur implantation dans les grands magasins. Elle souligne également l’importance des critères de prix et de durabilité dans les décisions d’achat, tout en mettant en avant le soutien d’une large majorité pour des mesures visant à freiner l’expansion de l’ultra fast fashion en France et en Europe.