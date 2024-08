Instagram privilégie désormais les vues pour la mesure du contenu

Video kills the metrics stars.

Communicants, annonceurs, il est temps d’envoyer un mail à votre community manager et de mettre à jour les stratégies social media : Instagram réorganise ses métriques pour inciter les créateurs à se concentrer sur les « Views » » plutôt que sur les traditionnels interactions (« followers » et « likes »). Les vues deviennent ainsi la principale mesure pour tous ses formats, les créateurs pourront ainsi suivre la même mesure pour les Reels, les Stories, les photos et bien plus encore. Ce sont maintenant celles-ci qui vous permettront de savoir si un contenu a performé – comme sur YouTube et TikTok. La plateforme met ainsi clairement le cap sur la vidéo. (Pour rappel, les vues sont différentes de la portée car un seul utilisateur peut tomber plusieurs fois sur le même contenu.)

Désormais, les vues répétées seront comptabilisées. Instagram encourage ainsi une réorientation vers la visibilité globale du contenu, au-delà des simples chiffres d’abonnés et d’engagements. Reste à savoir comment seront calculées ces vues, point “historique” de friction entre Facebook et les annonceurs (la plateforme considérait une vidéo vue à partir de 3 secondes – permettant ainsi de gonfler ses stats, 30 secondes sur YouTube avant qu’elle soit considérée comme telle).

Cette mise à jour reflète l’évolution des habitudes des utilisateurs, qui comptent de plus en plus sur l’algorithme (de recommandation) pour découvrir du contenu, plutôt que les profils suivis. Les créateurs et marques devront donc adapter leur stratégie en fonction de cette nouvelle logique, où la portée et les partages privés deviennent les indicateurs clés de performance. Voici un avant/après illustré :

« Historiquement, nous avons montré des mesures différentes pour les Reels par rapport aux autres publications, mais nous voulons faire évoluer cela pour qu’il soit plus facile de comprendre les performances de votre contenu, quel que soit le format », explique Adam Mosseri, directeur d’Instagram, dans un post sur la plateforme.

Ce changement sera déployé dans les semaines à venir.