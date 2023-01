IKEA navigue sur la Seine pour ses livraisons sur Paris

Ingmar, la voie de l’eau.

Ikea a trouvé LA solution pour à la fois réduire l’impact carbone des de ses flux et soulager le transport routier parisien saturé : la livraison par voie fluviale. Rendue opérationnelle depuis décembre, ce nouveau service est développé en partenariat avec Haropa Port et Box2Home.

« Nous sommes en train de dessiner l’avenir de la Seine et de sa meilleure utilisation” se réjouit Pierre Rabadan, adjoint à la maire de Paris. Il faut dire que la réflexion autour de la Seine et de son utilisation est dans les starting-blocks depuis 2014. D’après Emma Recco, directrice de la stratégie et du développement de l’activité IKEA France, “la voie fluviale évite 300 000 kilomètres de route par an”. La branche française du géant suédois a également pour projet d’ouvrir un centre de distribution de 72 000 m2 aux abords du port de Limay courant 2026. Un investissement estimé à 120 millions d’euros afin “d’augmenter les volumes stockés pour être encore plus performant dans les modalités de livraison” selon Emilie Carpens, directrice de projet chez IKEA France.

En attendant, 35 caisses mobiles contenant chacune 13 colis voyagent quotidiennement au port de Bercy grâce à ce mode de transport afin d’en assurer la livraison. Une fois arrivé à bon port, 13 véhicules de livraison 100 % électriques assurent le trajet vers les 455 clients parisiens, et ce à partir de 7 heures 30. Si cela ne suffira pas à stopper le calvaire des bouchons parisiens, la voie de l’eau s’avère être une solution d’avenir pour porter remède à la chaine logistique qui fait l’objet de plus en plus de procédures en France, essentiellement au niveau de l’impact environnemental des entreprises.