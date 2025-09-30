La SPA vous invite à écrire votre propre histoire

Par Myléna T. le 30/09/2025 - Agence : ici Barbès

Temps de lecture : 2 min

Chaque adoption mérite son conte.

La SPA, en collaboration avec l’agence ici Barbès, lance une nouvelle campagne à l’occasion de ses Portes Ouvertes les 4 et 5 octobre 2025. Intitulée « Et, ils vécurent heureux », elle illustre avec poésie le lien unique qui se crée entre un animal et son adoptant. Déployée sur affichage, DOOH, digital et réseaux sociaux, la campagne s’accompagne également d’un recueil de fables pour prolonger l’expérience.

Illustrée par Inès Pagniez, la campagne met en avant la philosophie de l’association : « Depuis 180 ans, la SPA œuvre chaque jour pour donner vie à de belles histoires entre les animaux et les adoptants. » Chaque contenu raconte une fable contemporaine, incarnant des rencontres qui transforment des vies, tant pour l’animal que pour l’adoptant.

Au-delà de la poésie, la campagne aborde un enjeu de société : la tendance croissante, notamment chez les jeunes générations, à acheter des animaux de race plutôt que de choisir l’adoption. Ces animaux sont souvent issus d’hybridations coûteuses pour plaire au marché, tandis que des milliers de chiens et chats attendent un foyer dans les refuges. La SPA souligne ainsi la valeur éthique de l’adoption : offrir un foyer à un animal qui en a besoin plutôt que de contribuer à un marché lucratif et parfois controversé.

La campagne se veut également participative. Sur les réseaux sociaux, la SPA invite sa communauté à partager ses propres histoires d’adoption, renforçant un récit collectif et inspirant. « Chaque adoption est une rencontre qui peut bouleverser une vie, pour l’animal comme pour son adoptant. » Entre sensibilisation et storytelling, la SPA transforme un geste responsable en véritable fable contemporaine, rappelant que la rencontre entre un humain et un animal peut être à la fois un acte citoyen et une belle histoire à raconter.

Fiche technique

IllustratriceInès Pagniez
Directeurs de créationTimothée Bouquet, Loris Utard
Directrices ArtistiqueMaïssane DIA-DEVERRE, Lilou LAHETJUZAN
Conceptrice-rédactriceAndréa Poupard
Motion designerGuillaume Coiffet

Tags

Catégories

Crédits

  • Agence : Ici Barbès
  • Annonceur : SPA
  • Pays : France
  • Diffusion : Septembre 2025

