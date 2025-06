La SPA remercie ceux qui n’abandonnent pas

C'est malheureusement de saison.

À l’approche de l’été, période où les abandons d’animaux augmentent en France, la SPA prend la parole dans une nouvelle campagne signée par l’agence Notchup. Diffusé à partir du 1er juillet 2025, le film sera visible au cinéma, à la télévision et sur les réseaux sociaux. Produit par La Main et réalisé par Emeric Leprince, ce spot mise sur l’émotion et la reconnaissance, porté par la voix de Gilles Lellouche.

La campagne s’écarte des ressorts habituels de la communication de sensibilisation, en évitant les images choc ou les messages culpabilisants. “Au lieu de dénoncer les gens qui abandonnent, nous avons fait le pari de valoriser ceux qui tiennent bon, qui ne renoncent pas malgré les difficultés… soit l’immense majorité des propriétaires”, précise Philippe Robin, directeur de création et co-président de Notchup. Le résultat : une déclaration touchante, énoncée du point de vue de l’animal, qui remercie son maître pour sa fidélité.

Avec une bande-son originale, le spot enchaîne scènes de vie quotidienne et instants plus difficiles, illustrant la réalité du lien entre l’humain et l’animal. Le choix d’un format long va à l’encontre des tendances de contenus courts, laissant à l’émotion le temps de s’installer.

En misant sur une approche moins frontale, la SPA entend se démarquer dans un paysage publicitaire saturé de messages d’alerte. La période choisie n’est pas anodine : peu avant les vacances d’été, l’objectif est de toucher un large public sans recourir aux images choquantes. Reste à voir si ce positionnement permettra d’atteindre une audience plus réceptive à un discours moins accusateur.

Fiche technique