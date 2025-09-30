La SPA et Notchup remportent le Top 5 de l’été avec #StopAbandon

Par Scan Book le 30/09/2025 - Agence : Notchup

Temps de lecture : 2 min

Une campagne malheureusement de saison.

Chaque été, les refuges français voient affluer des milliers de chiens et de chats abandonnés sur la route des vacances. En 2025, Notchup propose à la SPA une recommandation stratégique qui change tout : privilégier une approche positive et émotionnelle plutôt que la communication choc qui a marqué des générations de campagnes. Avec ce repositionnement, la prise de parole #StopAbandon s’est hissée directement à la première place du Top 5 Scan Book de l’été avec 1770 points.

Alors que la problématique des abandons reste dramatique, Notchup a opté pour un angle rare : mettre en avant celles et ceux qui ne renoncent pas à leurs compagnons. Porté par un film long au ton poétique et incarné par la voix de Gilles Lellouche, qui a suivi l’agence dans le projet, le dispositif donne littéralement la parole aux animaux pour remercier les familles qui résistent à la tentation de l’abandon. Une inversion de perspective, pensée pour redonner fierté et responsabilité aux propriétaires.

Déployée depuis le 1ᵉʳ juillet en télévision, au cinéma et sur les réseaux sociaux, cette campagne fait le pari de la douceur pour mieux sensibiliser le public. Une stratégie qui semble porter ses fruits, tant par son impact créatif que par son classement dans le palmarès. Les 2,9 millions de vues du film sur Instagram sans sponsorisation constituent une preuve de son succès auprès du grand public. 

En adoptant ce ton narratif et incarné, Notchup et la SPA confirment que la communication associative peut se réinventer sans perdre en efficacité quand la bonne agence est sur le coup. Une piste que pourraient suivre d’autres ONG, à l’heure où la lassitude face aux messages alarmistes menace leur capacité de mobilisation.

Crédits

  • Annonceur : SPA
  • Agence : Notchup
  • Diffusion : Septembre 2025
  • Pays : Global

