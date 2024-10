Grand Prix de Formule 1 des États-Unis : Senna et Verstappen remontent le film à l’envers pour Honda

Éloge des échecs et de la persévérance.

Honda dévoile « Unstoppable Dreams« , une campagne qui rend hommage à l’esprit de persévérance, moteur de la marque et de ses champions de légende. Portée par des figures emblématiques de la Formule 1 comme Ayrton Senna et Max Verstappen, cette campagne met en lumière un message universel : le succès se forge à travers les échecs surmontés. Après tout, on ne fait pas d’omelette sans casser des œufs.

Réalisé par Rupert Sanders, le spot utilise une narration inversée, partant d’un récit de défaite pour révéler la force que l’on tire des revers. John Cena prête sa voix à ce poème visuel, qui célèbre l’endurance nécessaire pour atteindre les sommets, tout en mettant en avant les innovations technologiques de la marque.

Cette campagne multiplateforme est diffusée lors de grands événements sportifs, tels que les matchs de la NFL, et s’accompagne d’activations immersives, notamment à Las Vegas lors du week-end de course de F1. Ce spot sert de coup de départ pour le Grand Prix Formule 1 d’Elroy aux États-Unis.

Encore une preuve que les principes les plus simples peuvent donner lieu à des publicités puissantes. Après tout, ce modèle de publicité déroulante date d’il y a presque 20 ans, mais il a toujours du succès auprès du grand public.