Heroiks optimise les plans médias en temps réel grâce à l’IA

Dites bonjour à MMM Live.

Heroiks, un groupe d’agences représentant 400 personnes entre la France et l’Allemagne, lance MMM Live, une solution économétrique intégrée à Heroiks Live et boostée par l’intelligence artificielle. Conçue pour optimiser en temps réel les plans média, cette innovation permet aux annonceurs d’ajuster leurs stratégies et de maximiser leur ROI grâce à une lecture dynamique et prédictive de leurs investissements. Éric Lefevre, DG adjoint en charge de la R&D, explique ceci dans un communiqué : « MMM Live reflète notre volonté d’apporter à nos clients des outils concrets et efficaces pour améliorer le pilotage de leurs investissements média. ».

MMM Live répond à trois défis majeurs : simplifier la collecte des données grâce à une automatisation avancée, offrir une restitution interactive via une interface intuitive, et garantir l’actualisation continue des modèles grâce à des connexions directes aux API média. Avec son module de simulation basé sur l’IA, les annonceurs peuvent tester différents scénarios, évaluer le mix média optimal et ajuster leurs stratégies tout au long de l’année. Les indicateurs clés comme le ROI global, la saturation ou les synergies entre leviers deviennent ainsi immédiatement actionnables.

En rendant l’économétrie accessible à un plus grand nombre grâce à l’automatisation, MMM Live vise à démocratiser l’utilisation de ces outils tout en renforçant la collaboration entre agences et annonceurs.