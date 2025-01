Fin de la modération sur Meta : les réactions du public et des annonceurs

Pas “d’énergie masculine” à l’horizon pour le moment.

L’annonce de Mark Zuckerberg de mettre fin à la modération et au fact-checking sur les plateformes Meta (Instagram, Facebook, WhatsApp) provoque un véritable séisme dans le paysage médiatique. Selon un sondage réalisé par Pulse (Heroiks) en collaboration avec Harris Interactive, 66 % des Français sont déjà informés de cette décision et expriment une méfiance croissante envers les contenus diffusés sur Facebook et Instagram. Près de 6 Français sur 10 jugent cette décision comme un risque majeur, redoutant une désinformation massive et incontrôlée… même si cette mesure ne devrait pas être appliquée en Europe immédiatement, nécessitant d’abord l’accord de la commission Européenne.

Cette inquiétude se traduit par des comportements de rejet : 71 % des sondés envisagent de se détourner des plateformes Meta, avec 26 % prêts à les quitter immédiatement et 45 % envisageant de le faire si le climat devient trop toxique. Ces pourcentages sont néanmoins à considérer dans le contexte du récent coup de massue du fondateur de Facebook, et il y a peu de chance que Meta perde ne serait qu’un ¼ de ses utilisateurs français à terme. Mais cette défiance pose un enjeu crucial pour les marques, communicants et utilisateurs, confrontés à un environnement où la véracité des contenus devient de plus en plus incertaine et où l’opinion prime.

Alors que l’Europe s’efforce de réguler l’écosystème numérique, cette décision de Meta suscite des interrogations sur son impact à long terme. Le sondage révèle un véritable fossé entre les attentes des Français en matière d’éthique numérique et la stratégie adoptée par le géant californien, une conséquence directe du résultat des dernières élections présidentielles américaines. C’est le même chemin qu’avait suivi Elon Musk, et qui a mené à de moins en moins d’annonceurs sur X. Face à ce « Far West » de l’information, marques et communicants devront redoubler de vigilance pour préserver leur crédibilité dans un contexte où la confiance se fait rare.

Contacté, l’UDECAM n’a pour l’instant pas exprimé ses pensées sur le sujet, puisque celui-ci ne concerne que les USA jusqu’ici. Quant à l’Union des Marques, ces derniers nous redirigent vers l’avis de Jean-Luc Chetrit, directeur général de l’union, paru dans Les Échos : « Ces annonces suscitent beaucoup d’inquiétudes pour les marques. Pour l’heure, nous attendons encore de voir par quoi cela va se traduire concrètement, mais la vigilance est de mise ».