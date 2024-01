Freddy Gladieux demande à la communauté TikTok de réaliser un film pour Prime Video

#DirectedByTikTok.

Les réseaux sociaux sont d’une puissance inédite. Ils sont en capacité de répandre des fakes news en quelques heures dans le monde entier, de forcer des célébrités à dévoiler des éléments de leur vie privée ou encore, de détruire la vie d’une personne prise pour cible. Cependant, utilisés comme ils doivent l’être, cette toile n’est plus effrayante, mais simplement communautaire.

C’est ce qu’on remarque avec, par exemple, certaines trends (tendances en VF), démarrant sur TikTok, qui peuvent partir à l’assaut des fils de millions de personnes en quelques heures. Pour les marques, être au sein d’une de ces tendances, la créer ou en être le sujet est un rêve absolu en matière de social media. Et c’est l’objectif de Prime Video, d’Amazon Studios et de l’agence Herezie avec cette campagne, lancée par une vidéo réalisée en collaboration avec Freddy Gladieux, un créateur de contenus actif sur les réseaux sociaux.

@primevideofr Replying to @Prime Video France @Freddy Gladieux a écrit un scénario, à vous d’en être les réalisateurs 🎥 Participez avec le #DirectedByTikTok avant le 14 janvier pour tenter de gagner un iPhone 15 Pro ! ♬ original sound – Prime Video France – Prime Video France

Celui-ci a écrit un scénario burlesque, et l’a publié, avec la marque et l’agence, sur TikTok. La vidéo, sans image, mais à la bande sonore pleine de rebondissements, encourage les créateurs et les utilisateurs de TikTok au sens large à libérer leur créativité. Les seules conditions pour participer sont de servir de cet audio et de signer la vidéo du hashtag #DirectedByTikTok.

Voici la vidéo dont la filiale d’Amazon vous encourage à vous servir :

@primevideofr Utilisez le son de cette vidéo pour mettre en image le scénario de @Freddy Gladieux et postez le résultat avant le 14 janvier avec le DirectedByTikTok. À la clé un iPhone 15 Pro ! ♬ Directed by TikTok – Prime Video France

Quelques exemples que la toile a déjà produits, largement en avance pour la deadline du 14 janvier.

Le prochain succès de l’agence pour Prime Video ?