Voici comment tirer parti du moindre mètre carré d’espace

C’est bien la taille qui compte.

La flambée inédite des prix immobiliers au Royaume-Uni, exacerbée par les répercussions de la pandémie et stimulée par des politiques monétaires accommodantes, a engendré une réduction du budget et par conséquent, une diminution des espaces de vie ainsi que des pièces de taille plus restreinte. Ainsi, face à ces contraintes, il incombe à l’ingéniosité humaine de s’épanouir pour y faire face. C’est dans cette optique que la chaîne de magasin Hornbach et l’agence HeimatTBWA embrassent ce défi, en adoptant une stratégie marketing singulière qui vise à promouvoir la créativité d’intérieur.

Récemment, les deux associés ont collaboré pour donner vie à une campagne innovante, centrée autour d’un film de 60 secondes. Ce spot, réalisé par le talentueux Steve Rogers (Old Spice, Orange, Coca-Cola, Canal+) en collaboration avec le studio TPF Berlin, dépeint de manière saisissante l’histoire d’un homme pris au piège d’une existence « claustrophobique », confiné dans une succession de pièces d’une superficie d’à peine un mètre carré chacune. La campagne met en avant l’authenticité et la créativité humaine, avec une conception de décor impressionnante et une réalisation visuelle par Daniel Landin. Elle encourage à repousser les limites de l’imagination et à réinventer les espaces de vie, illustrant le credo de la marque.

« Nous voulons encourager les gens à repenser et à réaménager les espaces de manière créative, à la fois entre leurs quatre murs et au-delà « , a déclaré Thomas Schnaitmann, responsable de la marque internationale chez Hornbach « Et surtout là où les espaces de vie abordables se font plus rares, les idées au mètre carré doivent tout simplement devenir plus grandes « .

Pour compléter la campagne, une collection de projets artistiques d’un mètre carré créée par des artistes et designers de huit pays européens, dont l’Allemagne, l’Autriche, la Suède, la Slovaquie et les Pays-Bas, visant à réinventer l’espace de vie, seront dévoilées à partir de la mi-septembre. Ces œuvres à petite échelle nommées The Square Farm, BBQ Tower ou encore Memory Room seront racontées par leur créateur à travers divers contenus sur les réseaux sociaux, offrant ainsi un aperçu unique de la créativité foisonnante d’une diversité culturelle.