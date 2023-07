Kia inspire les fans de League of Legends

C'est le grand Lux.

Pendant le segment estival du championnat d’Europe du jeu League of Legends (LEC), qui se déroule du 17 juin au 19 août, Kia France s’associe à OTP, diffuseur officiel de la compétition, sur les conseils de Havas Play, Havas Media et Innocean France. Ensemble, ils créent une série de contenus pour aider les joueurs de League of Legends à déployer le plein potentiel. Une surprise sortie tout droit de la botte de Santa Braum attend également les fans lors des finales qui auront lieu les 9 et 10 septembre 2023 à Montpellier.

Jusqu’en septembre, Kia et OTP analyseront les meilleures actions du LEC. Chaque semaine, les commentateurs d’OTP décrypteront un « move inspirant » pour montrer aux fans comment les joueurs professionnels ont changé une situation donnée. Ces moments forts seront étudiés pendant le preshow Twitch et partagés sur le compte Twitter d’OTP. Les spectateurs auront par ailleurs la possibilité de prédire les actions disséquées afin de tenter de remporter des places pour les finales du LEC à Montpellier en septembre. Le concept autour du mouvement a été imaginé par Havas Play, mêlant les mouvements des joueurs sur la faille de l’Invocateur (la carte principale utilisée dans le mode de jeu classique) et ceux de la Kia EV6, pour célébrer la meilleure ligue européenne de League of Legends.

Grâce à cette campagne, Kia France souhaite devenir le partenaire privilégié des fans du LEC, dans le cadre de son engagement croissant dans l’esport. Au niveau européen, la marque a lancé la campagne « Stay True To Your Lane » pour rendre fiers tous les fans de “LoL”, quel que soit leur poste dans le jeu. En tant que partenaire historique du championnat d’Europe, Kia France a récemment annoncé son partenariat avec Team Vitality, l’une des équipes les plus populaires et les plus compétitives sur la scène européenne. La collaboration entre Kia France, Havas Play, Havas Media et Innocean avec OTP vise à engager les fans, à améliorer la compréhension des joueurs et à renforcer la présence de Kia dans le paysage de l’esport. Grâce à leur expertise en médias, création de contenus et engagement de marque, ces acteurs souhaitent inspirer et autonomiser la communauté de League of Legends tout en promouvant l’engagement de Kia pour des solutions de mobilité durable à l’échelle mondiale. Une pierre deux coups comme dirait Pantheon.