Pringles lance la première offre d’emploi rémunéré dans un jeu vidéo

Tout plaquer pour devenir un personnage non jouable.

En mai dernier, Pringles dévoilait la campagne “Stay in the Game” (restez dans le jeu, en Français). La marque de chips revisitait les prémices du jeu sur ordinateur dans un spot créé par l’agence Grey London. Un véritable hommage à ceux qui sont « restés dans le jeu » depuis le début, bien avant l’arrivée du monde merveilleux d’Internet, du metaverse et du web3…

C’est dans la continuité de cette campagne que Pringles dévoile avec l’agence Havas Paris une offre de job aussi inédite que surprenante : la première mission rémunérée dans un jeu vidéo. Mais quel est ce mystérieux poste virtuel ?

L’heureux élu sera modélisé en studio afin d’avoir son propre avatar dans le monde du jeu Train Sim World 2. Il deviendra donc un PNJ (Personnage Non Jouable), qui aura la lourde responsabilité de remplir les distributeurs automatiques de Pringles dans les gares du jeu. Vous l’aurez compris, ce job n’est pas un vrai poste, sinon une mission virtuelle – pas de contrat de travail donc – mais il sera tout de même rémunéré 20 000 € en une fois.

🎁 Tentez de remporter 20 000€, en incarnant un PNJ



Nous sommes à la recherche du profil idéal pour devenir un PNJ et remplir des distributeurs automatiques avec des boîtes de Pringles, dans les gares du jeu Train Sim World 2 🤯 pic.twitter.com/shejgiROGi — Pringles France (@Pringles_FR) June 21, 2022

Afin de lancer cette campagne de recrutement, Pringles a nommé une célébrité du gaming au poste de Pringles Executive Officer. Kevin Georges, plus connu sous le nom de BrokyBrawks, célèbre streamer, influenceur, et ancien joueur pro e-sport faisant notamment partie des créateurs de la team Vitality sera donc chargé d’encourager sa communauté à postuler à cette mission.

“Ce nouveau dispositif unique en son genre nous permet de donner à nos fans la chance de réellement « rester dans le jeu » avec ce rôle très convoité ! Brawks était la personnalité idéale pour lancer le processus de recrutement en France. Nous sommes impatients de voir les candidatures et sommes certains que celles-ci seront très créatives » explique Marie Kretz, Senior Brand Activation Manager chez Pringles France dans un communiqué.

Pour participer au tirage au sort – disponible uniquement aux plus de 18 ans – il suffit de prendre un selfie ou de se filmer avec une boite de Pringles en expliquant ce qui ferait de vous le PNJ parfait. Puis de le publier avec le #PringlesStayInTheGame. Vous avez jusqu’au 6 juillet 2022 !