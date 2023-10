Selon KFC, le monde évolue, mais les bonnes choses ne changent pas

Voilà au moins une certitude pour notre avenir incertain.

L’emblématique marque de poulet frit, KFC, dévoile son tout nouveau film de marque intitulé « Forever Crispy », une célébration de l’authenticité de la recette secrète de KFC, réalisé en collaboration avec Havas Paris. Depuis plusieurs campagnes, voilà que KFC communique sur les origines de sa marque. Cette fois, l’enseigne se projette dans le futur, une manière de montrer que son poulet croustillant est et restera un symbole d’authenticité, même dans un monde dans lequel la réalité devient de plus en plus rare.

Le film se déroule dans un futur de moins en moins lointain, dans un Paris rétrofuturiste, où deux jeunes circulent à bord d’une voiture volante. Dans ce monde envahi par les hologrammes et la virtualité, une chose demeure authentique : la recette secrète du Colonel Sanders. Les temps évoluent, mais le croustillant reste inchangé : le Colonel continue à opérer des merveilles en cuisine.

Ce film offre un spectacle à mi-chemin entre Blade Runner et Ready Player One : de quoi en appeler à nos esprits fans de science-fiction… et de friture. Pour tous ces carnivores, la campagne est actuellement diffusée à la télévision, sur les plateformes de vidéos à la demande, en affichage et en social media. Un deuxième volet est à prévoir dans les semaines à venir.