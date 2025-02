Poches trop petites des pantalons des femmes : KFC a LA solution

In da pockett.

Une poche qui ne peut pas contenir un téléphone, un rouge à lèvres, et encore moins un KFC Pockett ? Trop, c’est trop.

En amont de la Journée internationale des droits des femmes, KFC Singapour, l’agence R/GA et la marque de jeans Pinheads s’attaquent à une inégalité du quotidien : la taille ridiculement petite des poches dans la mode féminine. Leur solution ? The Pocket Fix, une poche amovible en denim inspirée des proportions parfaites du KFC Pockett, pour remettre un peu de praticité dans le vestiaire féminin.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : en moyenne, les poches des vêtements féminins sont 48 % plus courtes et 6,5 % plus étroites que celles des hommes… quand il y a des poches. De quoi contenir un ticket de caisse, tout au plus. Pendant ce temps, la mode masculine bénéficie de poches profondes et fonctionnelles, capables d’accueillir portefeuille, clés et smartphone grand format.

Face à cette absurdité vestimentaire, KFC – expert autoproclamé des poches bien proportionnées grâce à son emblématique Pockett – a décidé d’agir. The Pocket Fix, conçu en collaboration avec Pinheads, est une poche en denim japonais, aux dimensions précises du KFC Pockett (13,5 cm x 19 cm). Avec son design inspiré du fast-food – rayures rouges et blanches, bolo tie du Colonel Sanders – elle se fixe sur n’importe quel vêtement, offrant enfin un espace digne de ce nom.

Au-delà du statement mode, KFC et R/GA veulent transformer cette initiative en véritable mouvement. Sur les réseaux sociaux, des influenceurs singapouriens comme Ian Thio, Kelly Tan et Queenie Lim partagent leurs galères de poches miniatures sous le hashtag #PocketFix. Les internautes sont invités à télécharger le patron de la poche sur le site de Pinheads pour créer leur propre version et prolonger l’initiative.

Du 6 au 19 mars, les 40 meilleures anecdotes de “pocket fails” remporteront une Pocket Fix sur mesure et une invitation à un shooting mode capturé par une photographe. L’opération se clôturera avec un défilé inédit… au KFC Kallang.

Avec The Pocket Fix, KFC et R/GA ne se contentent pas d’un stunt amusant : ils pointent du doigt une absurdité vestimentaire qui dure depuis trop longtemps. Et si, en 2025, on arrêtait enfin de traiter les poches féminines comme un simple détail esthétique ?