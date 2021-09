gyro remporte le Top 5 Scan Book de juin avec ZEISS

ZEISS raconte sa grande Histoire.

Avec le score de 4590 points et le maximum d’audience générée, l’agence gyro remporte le Top 5 Scan Book de juin avec sa campagne pour ZEISS.

ZEISS, groupe technologique exerçant des activités internationales dans l’industrie optique et opto-électronique, mise sur sa nouvelle campagne réalisée par l’agence gyro pour réaffirmer son identité de marque et sa présence sur le marché de l’optique depuis plus de 175 ans.

À travers une mise en scène contemporaine du temps qui passe fait voyager dans les extraordinaires archives de la marque. De l’illustre peintre Claude Monet au XIXè siècle jusqu’aux petits écoliers de notre temps, les verres de la marque ont côtoyé ces mille regards.

En rappelant combien les grands personnages de notre temps et les moments historiques ont permis de sublimer sa propre histoire, ZEISS démontre ainsi qu’elle a su s’adapter et pérenniser ses innovations par-delà les générations.