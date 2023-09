La quête de Nemo : Greenpeace lance un cri d’alarme pour la vie marine

Simon Pegg en baleine héroïque, Jane Fonda et Camilla Cabello en princesses à secourir.

Est-ce que Nemo, cela vous parle ? Les poissons clowns, espèce à laquelle il appartient, sont en danger. Pourquoi ? L’augmentation de la température des océans entraine le blanchissement des anémones, un phénomène qui à son tour perturbe la vie du poisson clown, qui dépend de son anémone. Il arrête alors de se reproduire, ce qui pourrait entraîner la disparition de l’espèce. Et cette espèce est loin d’être la seule dans cette situation : la pêche intensive, l’augmentation de la température de l’eau, la pollution marine : ces facteurs mettent en danger l’écosystème marin entier.

Le dernier film publicitaire de Greenpeace vise à nous faire prendre conscience de la gravité grandissante de la situation, pour mieux tenter de l’inverser avant qu’il ne soit trop tard. Deux créatures marines, un poisson et une anguille, interprétées par Jane Fonda et Camila Cabello, se retrouvent en difficulté au milieu d’un océan infesté de poissons morts et de déchets plastiques. Finalement, une baleine, interprétée par Simon Pegg, leur vient en aide et leur désigne un havre de paix intouché des humains.

Tout se finit bien… pour le petit poisson. En cours de route, nous avons perdu une tortue, avec laquelle notre duo avait commencé son voyage, et l’anguille, qui s’est égarée dans le cimetière de poissons. Une probabilité de survie de 33 %, une statistique qui ne ferait envie à personne.

Heureusement, cette vidéo n’est pas uniquement là pour nous mettre face au problème. En effet, elle nous annonce aussi une bonne nouvelle : il semblerait que nos gouvernements se soient accordés sur un traité de protection des océans. Maintenant, Greenpeace invite ces derniers à utiliser ce traité pour créer des havres de sécurité pour la faune marine, tout comme celui qui a sauvé le poisson de ce spot.