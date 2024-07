60 % des recherches Google ne génèrent aucun clic

Et cela ne va pas s'arranger avec l'IA générative.

Rand Fishkin, expert en référencement et fondateur de SparkToro, a récemment publié une étude approfondie sur les comportements des utilisateurs de Google aux États-Unis et en Europe. Basée sur des données fournies par Datos, une société de SEMrush, cette analyse met en lumière des différences marquantes entre les deux continents et examine l’impact des AI Overviews. L’un des enseignements clés est que près de 60 % des recherches n’entraînent aucun clic, avec une légère variation entre l’Europe (59,7 %) et les États-Unis (58,5 %). Cette tendance pourrait s’expliquer par la satisfaction des utilisateurs qui trouvent leurs réponses directement dans les titres ou les snippets, ou par des modifications de recherche pour obtenir de meilleurs résultats… Si la première option se révèle juste, alors cela profite aux utilisateurs, mais pas aux sites. Cela semble justifier les inquiétudes de Rand Fishkin, il y a de là quelques mois…

L’étude souligne également une différence notable dans le nombre de clics vers le web ouvert, plus élevé en Europe (374 clics pour 1 000 recherches) qu’aux États-Unis (360 clics pour 1 000 recherches). Rand Fishkin attribue cette tendance au Digital Markets Act (DMA) européen. Par ailleurs, il note que malgré certaines prédictions d’un déclin de Google, le moteur de recherche reste « plus fort que jamais« , avec un nombre croissant de recherches par utilisateur et des sommets historiques atteints sur desktop au printemps 2024. La concurrence des IA de Bing, ChatGPT ou Perplexity n’a pour le moment aucun effet notable sur le volume de requêtes Google.

Enfin, l’impact des AI Overviews de Google, ces encarts de résultats générés par IA, semble modéré. Leur présence dans les SERP (les pages de résultats de recherche) américains a considérablement diminué, passant à moins de 1 % en juin, contre près de deux tiers des requêtes à leur lancement. Ce recul, particulièrement marqué sur mobile, représente une tendance que Google pourrait réévaluer, le mobile représentant près des deux tiers de toutes les recherches. Selon Rand Fishkin, cette évolution démontre les efforts de Google pour adapter ses innovations aux comportements des utilisateurs.