Les folles 24h de l’IA générative : les annonces de Google, Anthropic et OpenAI résumées

La course ne cesse de se relancer.

Au fil des 24 dernières heures, de nombreuses annonces ont été faites concernant les IA et leurs prochaines évolutions. De grands acteurs ont pris la parole, et il est maintenant temps de décrypter les nouveautés… et de déterminer ce que cela change concrètement.

Les annonces du géant du web, Google

Une première évolution du moteur de recherche ne nous concernera, nous Français, pas immédiatement. En effet, elle sera d’abord appliquée à tous les utilisateurs basés aux USA d’ici à la fin de la semaine avant de faire son chemin jusqu’à nous. Il s’agit de “AI Overviews”, une réponse apportée à votre question par Google directement en fonction de sa compréhension de votre requête et des informations présentes sur le web. Cela vous rappellera peut-être l’outil Perplexity AI, mais intégré directement à la recherche Google. Cette annonce a de quoi inquiéter plus d’un éditeur de site web, tant cela pourrait engendrer une nette baisse du trafic pour les médias, entre autres.

Toutes vos recherches, un jour, seront un résumé fait par Google, sourcé sur le web. Google affirme que les 4 liens cités sous les réponses sont "plus cliqués" que le format liste.



Gartner estime que le trafic SEO des sites va décliner de 25 % d'ici 2026. https://t.co/2ExExL3mMI pic.twitter.com/t3ypAzW8oX — julien cadot (@juliencdt) May 14, 2024

Google annonce une autre nouveauté se servant de son modèle LLM Gemini : une nouvelle fonctionnalité, “Ask Photos”, vous permettra de demander à Google de mettre de l’ordre dans votre galerie. Vous pourrez lui demander une photo spécifique, ou bien par exemple la meilleure photo prise à un endroit précis, ce qui demandera à l’IA de faire appel aux données GPS de votre appareil et de faire preuve de jugement. L’IA étant en constante évolution, vous pourrez ensuite lui indiquer quel choix était le plus judicieux.

Concernant Gemini directement, le moteur de recherche annonce que la version 1.5 de son IA peut aller jusqu’à 2 millions de tokens, les morceaux d’informations brutes que chaque IA peut utiliser, ce qui est supérieur à Claude 3 d’Anthropic de 0,5 million. C’était auparavant le meilleur en la matière. Cette nouvelle version de l’IA vient aussi en version Flash (rien à voir avec feu Macromedia), qui est plus légère que la version Pro et plus accessible.

Une autre fonctionnalité de Google bien connue sera affectée par les annonces récentes. Gemini sera à présent disponible dans l’interface Gmail directement, et vous permettra de faire une liste des mails d’un certain correspondant que vous avez manqués, ou bien d’écrire une réponse pour vous directement. Sachant qu’écrire un bon mail est tout un sport, cela pourrait en aider plus d’un.

Pour les musiciens en devenir, Google dévoile un outil intitulé “Music AI Sandbox”, qui vous permettra de créer des boucles sonores aux sonorités apparemment plus humaines.

Vous vivez seul, et la solitude commence à peser, mais prendre un animal de compagnie n’est pas une option ? Avec cette nouvelle fonctionnalité de Gemini, vous pouvez créer votre propre chatbot, avec sa personnalité et sa manière d’être. Ces chatbots, surnommés “Gems” (joyaux en anglais), peuvent remplir tous les rôles que vous leur demanderez. Façon GPTs…

L’une des inquiétudes qui accompagne l’avancée des IA de nos jours est la suivante : comment faire pour différencier du contenu humain avec du contenu généré par IA ? Eh bien, Google répond à cette question en créant une signature invisible, qui marquerait ses vidéos, textes, audios et autres médias et permettrait de les distinguer des contenus made by humans.

Le modèle Gemma 2 de Google, annoncé pour juin 2024, posséderait 27 milliards de paramètres, une évolution phénoménale par rapport aux précédents modèles, comprenant 2 et 7 milliards de paramètres.

La dernière annonce de Google est certainement la plus importante pour nous, communicants : Google annonce Veo, son IA générative vidéo visiblement fait pour concurrencer Sora d’OpenAI, et Imagen 3, son dernier outil text-to-video. Veo a déjà été rendu disponible pour certains créateurs dans l’outil VideoFX, et sera à terme disponible sur YouTube Shorts et d’autres services Google. Il semble que c’est maintenant la course entre Veo et Sora… et que le gagnant sera celui qui atteindra le grand public en premier.

L’annonce d’Anthropic

Vous êtes intéressés par les IA, mais trouvez le sujet trop sérieux ? Pas de panique, Claude est là pour vous. Claude, c’est un concurrent de ChatGPT d’OpenAI soutenu par des géants tels qu’Amazon et Google, et qui vient d’annoncer son arrivée en France. Que ce soit pour un usage de particulier ou en entreprise, Claude a l’offre qu’il faut pour répondre à vos besoins. Cet outil est disponible en version gratuite comme en version payante, plus évoluée.

Les annonces d’OpenAI

Le modèle d’IA le plus célèbre n’est pas en reste, et a également fait son lot d’annonce cette semaine. La première, c’est la nouvelle version de ChatGPT 4, GPT-4o (o pour “omni”), qui serait capable de réfléchir en vitesse réelle, soit à la vitesse de l’homme. Cette nouvelle version est capable de traiter le texte, la vue et l’audio, ce qui en fait le premier du genre.

Ce nouveau ChatGPT est dès à présent disponible pour tous les abonnés de ChatGPT Plus, mais il sera à terme disponible gratuitement pour tous les utilisateurs du web… même sans compte OpenAI, semble-t-il.

Getty Images et iStock

Pendant que les géants de l’IA enchainent annonce sur annonce, d’autres acteurs ont également leurs propres nouveautés à partager, bien que d’une ampleur différente. Getty Images intègre dès maintenant la recherche améliorée sur son site web, permettant de se servir de termes de tous les jours pour faire vos recherches grâce à un moteur IA. iStock en fait de même sur son propre site.