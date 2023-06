IA générative : Google permet aux e-commerçants de mettre en scène leurs produits grâce à Google Product Studio

Le chevalier Google à la rescousse de votre shop en ligne.

L’ère des séances photos interminables pour des résultats malchanceux, c’est terminé avec Google. Avec Google’s Product Studio, les commerçants en ligne pourront utiliser l’IA pour répondre à leur besoin en termes de mise en avant de leurs produits dans des visuels, choisissant d’ajouter ou d’enlever un fond trop discret ou trop distrayant, d’augmenter la résolution d’une image pour laquelle la quantité de pixels est décevante, ou de rendre une vidéo plus intéressante en quelques clics.

L’annonce, faite le 23 mai au Google Marketing Live, promet de faciliter grandement la pratique de l’e-commerce et l’accès à celui-ci, ce qui devrait pousser plus de futurs e-commerçants à se lancer sur Internet. Cela pourrait également augmenter les chiffres d’affaires des e-commerçants actuels, les chiffres de Google montrant que les impressions et les clics augmentent drastiquement en fonction de si un produit dispose de plusieurs images ou non, respectivement de +76 % et +32 %. Cette technologie permet de ne pas dépenser des fortunes en photoshoot, mais plutôt de rapidement et simplement transformer des photos autrement inadaptées. De quoi ensuite, inciter les e-commerçants à investir davantage dans Google Ads, car pas de ventes en ligne sans trafic qualifié !

Une alternative simple et a priori accessible, comparé aux IA comme Midjourney ou Stable Diffusion, qui ne sont pas toujours simples à prendre en main pour un usage professionnel précis, et moins coûteuse que l’incroyable Generative Fill d’Adobe Photoshop.