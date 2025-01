Google lance Meridian, son marketing mix modeling open source

Coup de tonnerre sur le marché des MMM.

Google franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de démocratisation de la mesure marketing avec le lancement de Meridian, un modèle d’attribution marketing désormais accessible à tous. Développé en interne et testé auprès de centaines de marques – dont Asos, Vestiaire Collective ou Shopfiy – cet outil open source permet aux annonceurs d’analyser l’efficacité de leurs campagnes publicitaires à travers différents canaux, du branding à la performance. Cette approche se veut plus moderne que les MMM traditionnels, qui peinaient jusqu’ici à mesurer précisément l’impact des médias de performance et des campagnes pilotées par l’IA.

La particularité de Meridian réside dans ses trois méthodologies distinctes. L’outil propose une mesure affinée des campagnes vidéo en modélisant la couverture et la fréquence sur YouTube, une analyse approfondie des médias de performance intégrant le volume des requêtes Google, et un système de calibration s’appuyant sur les résultats d’expériences d’incrémentalité.

Le code source est disponible sur GitHub, offrant une transparence totale sur la méthodologie et permettant aux entreprises de l’utiliser tel quel ou de l’adapter à leurs besoins spécifiques.

Pour accompagner ce lancement, Google annonce la création d’un programme de partenaires certifiés. Plus de 20 entreprises de mesure ont été formées à l’utilisation de Meridian. Ces partenaires auront accès à des données MMM granulaires pour les médias Google, permettant une analyse plus fine des performances.

Dans un marché où la mesure marketing devient plus complexe, notamment en raison des enjeux de privacy et de la multiplication des points de contact avec les consommateurs, Meridian se positionne comme une alternative aux modèles traditionnels. L’outil intègre des variables non-médias comme les prix et les promotions, et permet d’analyser l’impact des actions marketing sur différents KPIs business comme les ventes, les visites web ou encore le profit.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Google.