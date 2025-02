Google Ads va générer des visuels photoréalistes grâce l’IA générative Imagen 3

L’automatisation des assets créatifs est en route.

Google Ads continue d’étoffer ses outils créatifs avec des mises à jour majeures pour les annonceurs. Grâce à l’intelligence artificielle générative et à des recommandations d’audience plus poussées, la plateforme permet désormais de créer des visuels encore plus engageants et personnalisés.

Jusqu’ici, la génération d’images dans Performance Max était limitée. Dorénavant, avec l’intégration du modèle Imagen 3, Google Ads permet de créer des visuels mettant en scène des adultes, avec un contrôle accru sur l’apparence des sujets (âge, genre, origine ethnique, etc.).

L’objectif ? Faciliter la production de visuels lifestyle plus immersifs et percutants. Un formateur pour apprentis cuisiniers pourra ainsi générer une image sur-mesure en indiquant comme prompt « homme d’âge moyen coupant des carottes », avec la possibilité d’affiner les résultats à chaque étape.

Afin de garantir transparence et sécurité, Google intègre SynthID, un watermark invisible, sur chaque image générée. Toutefois, certaines restrictions restent en place : impossible de créer des visuels de célébrités, de mineurs ou de produits de marque.

L’IA ne se contente pas de créer des images : elle guide aussi les annonceurs dans le choix des thèmes et éléments visuels qui fonctionnent le mieux auprès de leur audience. Un site de voyage, par exemple, pourrait apprendre que les images de plages, de nature et de soleil génèrent de meilleures performances.

Dans les prochaines semaines, Google Ads proposera même des suggestions d’images générées par IA pour inspirer de nouveaux concepts, sans partir de zéro.

Après avoir introduit les tests A/B sur l’ajout de Performance Max aux campagnes existantes, Google Ads permet désormais d’expérimenter l’impact des assets créatifs sur les campagnes basées sur des flux produits.

Actuellement en bêta, cette fonctionnalité permet aux retailers de comparer les performances d’une campagne avec ou sans assets créatifs (texte, image et vidéo, y compris ceux générés par IA). Une avancée qui pourrait convaincre les marques de maximiser l’usage d’assets visuels pour booster leurs résultats.

Avec ces nouveautés, Google Ads renforce encore son virage vers une publicité plus automatisée. En combinant IA générative, insights audience et tests d’impact, la plateforme veut se rendre encore plus indispensable auprès des annonceurs. Est-ce la fin des banques d’images ou d’assets créatifs “faits-main” ? Google semble en tout cas bien décidé à faire entrer la publicité dans une nouvelle dimension.