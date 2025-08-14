Google musclera la publicité dans AI Mode au 4e trimestre 2025

Mountain View ne perd pas le Nord.

Google se prépare à transformer son offre publicitaire avec le lancement imminent d’« AI Mode Ads » au sein de l’éponyme AI Mode. Selon un document interne dévoilé par Ad Age, le géant californien s’apprête à étendre la diffusion de publicités au sein de cet environnement de recherche axé sur la conversation, grâce à l’intelligence artificielle.

Contrairement aux formats traditionnels reposant sur des mots-clés, l’IA publicitaire dans AI Mode se basera plutôt sur le contexte global de la conversation entre l’utilisateur et l’IA. Ainsi, chaque interaction — question initiale, reformulation, détail apporté — devient un levier de ciblage publicitaire.

AI Mode commence à accueillir des annonces ciblées aux États-Unis, en Inde, et vient d’être déployé au Royaume-Uni. Une montée en puissance est prévue avant le quatrième trimestre, dans la perspective des campagnes de fin d’année.

Les formats disponibles resteront dominés par les annonces textuelles, tandis que les publicités de shopping pourront intégrer images et prix. Les campagnes Performance Max et AI Max for Search seront automatiquement éligibles à AI Mode. Google insiste sur la nécessité de maintenir une excellente hygiène des flux afin d’assurer la diffusion optimale des annonces.

Google poursuit un équilibre fragile entre innovation et protection de ses revenus historiques tirés des annonces dans les résultats de recherche. L’entreprise doit donc trouver des formats performants, qui ne dégradent pas l’expérience utilisateur, tout en préservant l’efficacité publicitaire.

Cette évolution a de quoi pousser les marques à repenser leurs campagnes — au-delà des mots-clés, il s’agit désormais d’appréhender l’intention, le parcours et le dialogue. D’autres acteurs explorent déjà des pistes similaires. Perplexity propose des “sponsored follow-up questions” facturées au CPM, tandis qu’OpenAI n’a pas exclu l’intégration de publicités dans ChatGPT.

En parallèle, Elon Musk a annoncé que la plateforme X planifie d’intégrer des publicités directement dans les réponses de son chatbot Grok. Lors d’un échange en direct avec des annonceurs, il a déclaré : « Notre priorité était de faire de Grok l’IA la plus précise et la plus intelligente au monde, et je pense que nous y sommes parvenus. Il s’agit désormais de voir comment financer l’utilisation de ces puces graphiques coûteuses. » Les annonceurs pourront payer pour que leurs produits soient suggérés comme solution lors d’une requête utilisateur — un format conçu pour répondre à un besoin au moment précis où il s’exprime. Musk précise que l’accent sera mis sur le ciblage publicitaire, grâce aux technologies de xAI, suite à l’acquisition de X pour 45 milliards de dollars.

Google amorce ainsi une transition majeure : passer d’un outil centré sur la requête à un assistant conversationnel capable de placer des annonces pertinentes dans le flot d’un échange naturel. Pour les annonceurs, cette mutation impose une adaptation des structures de campagnes, des données produits, et des stratégies budgétaires — en vue d’un lancement massif attendu avant la période clé des fêtes de fin d’année.