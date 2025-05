Google disrupte son propre moteur de recherche avec « AI Mode »

Vers un moteur plus conversationnel.

C’est une page qui se tourne dans l’histoire d’Internet. Le 20 mai, lors de sa conférence annuelle Google I/O à Mountain View, Google a annoncé le déploiement de son tout nouveau moteur de recherche IA. Une interface transformée, centrée sur des réponses générées par l’intelligence artificielle plutôt que sur une liste de liens bleus. Dans un premier temps, ce mode sera activé uniquement aux États-Unis. L’ambition est claire : faire du moteur de recherche un assistant numérique omniscient, et non plus un « simple » index du web.

Ce nouveau Google, baptisé « AI Mode », s’appuie sur Gemini, l’IA générative maison lancée en décembre 2023 pour concurrencer ChatGPT. Capable de comprendre des requêtes complexes, d’y répondre en langage naturel, de générer des graphiques ou de synthétiser des articles, il est aussi pensé pour proposer des contenus en fonction du profil, de l’historique ou même des e-mails de l’utilisateur si celui-ci accepte de partager ses données. Une personnalisation radicale, qui promet de transformer le moteur en véritable assistant personnel. « C’est le futur de la recherche sur Google », a déclaré Liz Reid, responsable du Search chez Google.

Cette évolution s’inscrit dans la continuité des « AI Overviews » introduits en 2024, qui affichaient déjà en haut des résultats des résumés générés par une IA. Désormais, l’utilisateur n’obtient plus des liens vers des sources, mais des réponses clés-en-main, le tout sans quitter Google.

Pour l’internaute, le bénéfice est immédiat : moins d’onglets, moins de clics, plus de clarté. L’IA peut planifier un voyage, comparer des billets, proposer un itinéraire ou résumer des documents. Mais cette efficacité a un revers. En centralisant l’information, Google devient l’intermédiaire unique entre l’utilisateur et le reste du web. Les éditeurs de contenus, les sites de presse, les comparateurs ou les blogs risquent d’y perdre une grande part de leur visibilité et donc de leurs revenus. La recherche, autrefois un outil de découverte, devient une expérience fermée, dans un écosystème où Google contrôle à la fois la question et la réponse.

La montée en puissance de ChatGPT et d’autres assistants comme Perplexity n’est pas étrangère à cette accélération. Sundar Pichai, PDG de Google, a présenté cette nouveauté comme une contre-offensive directe à la montée en puissance des assistants IA comme ChatGPT. Depuis 2022, OpenAI a repositionné le centre de gravité d’Internet, en proposant une IA qui navigue sur Internet et répond directement, sans publicité ni distraction. Google, longtemps en position de force, voit pour la première fois depuis vingt ans son trafic reculer selon Apple.

Mais Google a encore des cartes majeures en main : des milliards d’utilisateurs, des décennies d’habitudes, un modèle LLM compétitif, Gemini, et un accès sans précédent aux données personnelles. C’est cette puissance qui permet à la plateforme de viser un objectif plus ambitieux que la simple recherche : créer un agent numérique personnel, capable d’anticiper les besoins, de comprendre les contextes, et d’agir sur tous les appareils connectés.