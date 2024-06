Images générées par des IA : 90 % des consommateurs souhaitent que cela soit indiqué

À vous d’adopter les bonnes pratiques.

La montée en popularité des IA n’est un secret pour personne, et elles soulèvent des préoccupations de plus en plus complexes. Elles deviennent un outil plus que nécessaire, et c’est pour cela que Getty Images dévoile aujourd’hui son rapport « Bâtir la confiance à l’ère de l’IA ». Le but ? Aider tous ceux qui s’en servent au quotidien à le faire sans risquer les conséquences d’une mauvaise utilisation.

Sans surprise, le plus important pour tous est la confiance, qui passe à travers l’authenticité et la transparence. Pas question de cacher l’utilisation de l’IA dans vos contenus, alors que 90 % des sondés désirent savoir si une image a été créée en utilisant l’IA. Par ailleurs, 98 % d’entre eux estiment que des images et vidéos authentiques sont nécessaires pour établir la confiance.

87 % d’entre eux estiment également qu’il est important qu’une image soit authentique, bien que 76 % se pensent incapable de différencier entre une image générée par IA et une image créée par l’homme. C’est là qu’un paradoxe se crée, puisque nous arrivons à une étape où la précision des IA nous force à utiliser des outils souvent à base d’IA pour identifier leurs congénères.

Pour en savoir plus, le rapport complet est à découvrir juste ici.