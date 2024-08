Getty illumine Paris avec ses photos des Jeux

Gold en outdoor.

Avec 60 photographes sur place, Getty Images a plus que couvert les Jeux de Paris 2024 en tant qu’agence photographique officielle du Comité International Olympique (CIO). 5 millions de clichés pris pendant la quinzaine olympiques, 10 000 photos publiées par jour, et pour les sports les plus attendus, dans les 30 secondes (comme pour le 100m), 38 sites couverts, un réseau Ethernet déployé pour l’occasion pour aller plus vite que le wifi, 2 caméras sous-marines et 15 robotiques… les moyens mis en œuvre donnent le tournis.

Fort de photos qui resteront gravées dans la mémoire collective, Getty Images a souhaité aller plus loin et mettre en valeur son travail à la façon de Paris 2024 : au sein même du patrimoine de notre sublime capitale. À travers une initiative créative inédite, la célèbre agence de photographie projette des images saisissantes des moments les plus marquants de la compétition sur les monuments et lieux emblématiques de la capitale française, et cela, du début de la compétition jusqu’à la cérémonie de clôture.

« Ce projet est une idée créative que nous avons eue pour élargir la portée et l’essence des Jeux olympiques, des supporters à la beauté des lieux où se déroulent les Jeux. C’est la première fois que nous faisons cela« , s’enthousiasme Paul Gilham, directeur de la photographie chez Getty Images.

Une photographie du médaillé d’or en natation Léon Marchand de l’équipe de France célébrant sa victoire lors de la finale du 200m quatre nages individuel est projetée dans le cadre de Parisienne Projections le 02 août 2024 à Paris, France. (Photo par Hector Vivas/Getty Images)

Une photographie du médaillé d’or Novak Djokovic de l’équipe de Servie célébrant sa victoire après avoir participé à la finale du simple messieurs en tennis lors de la neuvième journée des Jeux Olympiques Paris 2024 au stade Roland Garros est projetée dans le cadre de Parisienne Projections le 04 août 2024 à Paris, France. (Photo de Ryan Pierse/Getty Images)

Une photographie de Simone Biles de l’équipe des États-Unis concourant aux barres asymétriques lors des qualifications féminines de gymnastique artistique est projetée dans le cadre de Parisienne Projections à Montmartre le 28 juillet 2024 à Paris, France. (Photo : Carmen Mandato/ Getty Images Europe)

Une photo d’Imane Khelif de l’équipe d’Algérie célébrant sa victoire contre Anna Luca Hamori de l’équipe de Hongrie après le match des quarts de finale des 66 kg est projetée dans le cadre des Projections Parisiennes le 03 août 2024 à Paris, France. (Photo par Carmen Mandato/Getty Images)

Une photo d’Antoine Dupont de l’équipe de France célébrant un essai lors de la victoire de la France dans la compétition de rugby à 7 des Jeux Olympiques de Paris 2024 au Stade de France, est projetée dans le cadre de Parisienne Projections à Montmartre le 27 juillet 2024 à Paris, France. (Photo par Ryan Pierse/Getty Images)

L’ensemble des photographies du projet Parisienne Projections est à retrouver jusqu’à présent sur le site de Getty Images.