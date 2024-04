La Gen Z est-elle en train de désavouer les voyages de luxe ?

Pas de yacht dans ton photo dump.

Les études VisualGPS de Getty Images ont révélé un tournant fascinant dans l’approche des voyages par les jeunes générations, ainsi que les stratégies que les marques touristiques peuvent adopter pour capter leur intérêt. Fini l’époque où les clichés de voyages luxueux et parfaitement orchestrés dominaient. Aujourd’hui, la Gen Z privilégie l’authenticité et la spontanéité, préférant des contenus réels et accessibles, à l’instar des « photo dumps », ces compilations de photos naturelles et impromptues.

Voici les principaux enseignements des recherches VisualGPS de Getty Images :

– 78 % des consommateurs français désavouent les photos et vidéos de voyages « show-off » pour une approche plus décontractée et abordable.

– Près de 1 Gen Z sur 3 indique que les publications sur les médias sociaux de ses contacts et proches a un impact sur ses envies de voyages.

– On observe quelques particularités locales : les Français apprécient la randonnée hors-saison, les Allemands ont beaucoup recours aux selfies (avec ou sans perche, nous ne le savons pas), tandis que les Anglais, pragmatiques, recherchent des transports abordables et des escapades en ville spontanées.

– Ce que les « zoomers » français recherchent en priorité lors qu’ils voyagent : la sécurité (santé / hygiène), la beauté naturelle des paysages, et la sécurité (criminalité).

– Ce qui les excite le moins en amont d’un voyage : le voyage augmenté par la technologie (la réalité virtuelle par exemple) ainsi que l’offre d’activités sportives sur place (bizarrement).

Ce désir d’images de voyages authentiques et non retouchées a déjà été identifié par des marques, comme le montrent les campagnes récentes de Flix, HotelTonight, et Mariott, qui encouragent les voyages impulsifs et les découvertes inattendues.

Reste à savoir si cette quête de simplicité est motivée par des raisons économiques ou par un trop-plein d’esthétique Instagram. Et pourquoi pas les deux ? Comme souvent, la cause est probablement multifactorielle.