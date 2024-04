Gang Films et Merci-Michel se rapprochent pour donner naissance au Gang Group

"La première maison de production audiovisuelle globale en France."

Le paysage audiovisuel s’enrichit d’un nouveau membre avec la naissance de Gang Group, fruit de l’union entre Gang Films et le studio digital Merci Michel. Sous l’égide de trois mousquetaires, Jérôme Lhoist, Louis Gheysens, et Thierry Willer, le groupe cherche à devenir une force de frappe globale dans le domaine de la production.

Gang Group dévoile une structure quadruple, visant à couvrir tout le spectre de la production audiovisuelle moderne. Du contenu digital avec Gang Content, en passant par la publicité traditionnelle avec Gang Films, jusqu’à la gamification de Gang Interactive incarnée par Merci-Michel, sans oublier l’immersion événementielle de Gang XPR, le groupe se dresse dans tous les domaines. L’ambition ? Redéfinir les contours de la production française en relocalisant le talent et l’innovation sur le territoire, avec des bureaux à Biarritz, Aix-en-Provence, et Paris. De quoi changer d’air sans changer d’entreprise pour les employés.

Jean Villiers et Dimitri Grimblat de Gang Films, ainsi qu’Adrien Pin, Antoine Menard et Pierre-François Hagege de Merci-Michel, resteront aux commandes de leurs entreprises respectives. Julien Sanson devient quant à lui Managing Partner de Gang Group en France.

Dans un monde dans lequel le contenu est roi, mais souvent noyé dans un océan de propositions, Gang Group entend se démarquer par son approche intégrée de la production. L’association de Lhoist, Gheysens, et Willer ne se contente pas de fusionner des expertises ; elle aspire à créer des narrations captivantes. En conjuguant technologie avec l’humain et la création, Gang Group se positionne comme un moteur économique et écologique, voulant redéfinir le paysage de la production française.