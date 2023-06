Vous vous croyez unique ? Chipotle vous présente votre doppelgänger

Mêmes goûts, même burrito.

Quand on a la possibilité d’inventer sa propre recette, ingrédient par ingrédient, dans un restaurant Chipotle, on se sent tout de suite très spécial. C’est vrai, avec toutes ces options, 53 ingrédients permettant de créer des milliers de combinaisons, est-il vraiment possible que quelqu’un d’autre consomme le même burrito personnalisé que vous ? Probablement, mais ça, vous préférez peut-être ne pas l’admettre. Cette personne à l’autre bout du continent, c’est ce que l’on appelle un Chipotle doppelgänger.

Malheureusement pour vous, avec Chipotle et l’agence Gale, vous ne pourrez pas continuer à vous voiler la face. Face à une question que la majorité des marques se posent : “comment toucher mes consommateurs avec mon e-mailing ?”, l’enseigne de fast-food a trouvé une réponse ingénieuse… et définitivement innovante. Sa recette est pleine de saveur et d’ingrédients variés, un peu comme sa cuisine tex-mex.

Oui, une insulte pareille, ça se travaille. Surtout quand on veut intriguer les consommateurs… sans les repousser complètement. En tout cas, c’est la technique qu’a utilisée Chipotle dans un e-mailing de masse, en rappelant à ses clients qu’ils ne sont pas spéciaux. Contrairement aux 30 autres mails publicitaires que vous allez recevoir aujourd’hui et qui vous proposeront des offres incroyables ou vous rappelleront que vous comptez pour eux.

En tout cas, cette technique, bien qu’osée, à portée ses fruits. En plus des réactions positives sur les réseaux des clients ayant reçu l’e-mail “doppelgänger” , cette stratégie a généré 4,8 millions de dollars de chiffre d’affaires grâce à 466 000 e-mails envoyés. Le taux de clic des e-mailings a été de +176% par rapport à la moyenne de la marque. La campagne a logiquement remporté un Gold en Direct aux Cannes Lions cette semaine.