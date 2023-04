Le lait de bois, un nouveau lait végétal promu par Aubrey Plaza

Got milk?

Le végétarisme et le végétalisme (véganisme en Franglais) convainquent de plus en plus de Français chaque année, de nouveaux produits se font une place dans les linéaires de la grande distribution. Parmi ces nouveautés, on trouve les “laits” d’origine végétale : amande, coco, soja, avoine, riz, noisette et bien d’autres, qui ne sont pas pour autant de “vrais” laits de vache, le premier lait à avoir jamais existé en magasin.

Aubrey Plaza, célèbre star de la série The White Lotus, place son dévolu sur une toute autre alternative. Celle-ci nous dévoile dans ce spot vidéo être la co-créatrice de Wood Milk, le seul et unique lait fait à partir… de bois. Utilisant son célèbre ton autoritaire, elle nous explique dans l’un des spots que nous allons très vite adopter ce lait because I said so, parce que je l’ai dit en Français. S’ensuit une présentation des différentes saveurs proposées, allant du bois de cerise jusqu’au bois d’érable, en passant par le bois d’acajou. Selon Aubrey, pas de soucis si nous n’arrivons pas à choisir notre préféré, car ils ont tous un bon goût de bois. Encore mieux : cette alternative est durable pour l’environnement, et elle a 0 valeur nutritionnelle. Parfait pour ceux qui veulent profiter de lait, sans ses calories.

À vous maintenant de profiter de la campagne, déclinée en deux spots :

Imaginée par l’agence Gale pour MilkPEP (Milk Processor Education Program), ces spots délirants tournent en ridicule cette tendance maintenant établie, qui est de donner l’appellation “lait” à toutes ces boissons d’origine végétale, qui ont comme point commun avec le lait de vache leur apparence et leurs modes de consommation. C’est une attaque directe à tous les laits d’origine végétale de la part de l’interprofession derrière les campagnes “Got milk?”. D’autant plus avec cette phrase clôturant les deux spots : Only real milk is real, suivie de la question : “Is your milk real ?”, se traduisant par : “Seul le vrai lait est réel” et “Votre lait est-il réel ?”, impliquant que les laits ne provenant pas d’un animal ne sont tout simplement pas du “vrai” lait. Se pourrait-il que MilkPEP se sente menacé par cette mode des laits végétaux ? Selon un article de Food Manufacturing, les laits végétaux occupent maintenant 10 % du marché du lait, et on s’attend à une nette augmentation de ce chiffre pour certains d’entre eux. Le lait de vache reste le plus important acteur de ce marché, mais pour combien de temps encore ?