Omnicom et Interpublic seraient sur le point de fusionner

Omnicom faisant l'acquisition d'IPG.

Une nouvelle qui pourrait rebattre les cartes dans le secteur publicitaire : selon le Wall Street Journal, Omnicom Group et Interpublic Group (IPG) seraient sur le point de fusionner dans le cadre d’une opération entièrement financée en actions. La transaction valoriserait IPG entre 13 et 14 milliards de dollars, hors dette, qui serait acquis par Omnicom Group. Cette annonce intervient alors que Publicis, leader français du secteur, ambitionne de devenir le numéro un mondial dans les mois à venir. Si cette fusion se concrétise, elle pourrait compliquer ces aspirations.

Omnicom, basé à New York, est l’un des plus grands groupes de communication au monde, avec un chiffre d’affaires de 14,69 milliards de dollars en 2023 (contre 15 milliards pour Publicis) et un portefeuille de plus de 5 000 clients. Interpublic, qui opère dans des secteurs allant de la santé au retail, a enregistré des revenus de 10,89 milliards de dollars l’an dernier. Ensemble, ces deux géants pourraient former un leader mondial, ravivant la pôle position au britannique WPP (17,1 milliards de C.A. en 2023) et redéfinissant les rapports de force dans l’industrie publicitaire.

Pour l’instant, ni Omnicom ni Interpublic n’ont répondu aux sollicitations de la presse. Selon le Wall Street Journal, l’annonce officielle pourrait intervenir dans les prochains jours, même si les détails précis de l’accord restent inconnus. Cette fusion, si elle se réalise, ne manquera pas d’attirer l’attention des régulateurs. De plus, Omnicom avait déjà annoncé en grandes pompes une fusion pour devenir le plus grand groupe publicitaire. C’était en 2013 et la mariée d’alors était… Publicis. L’union n’a finalement jamais eu lieu.