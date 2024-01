Franprix lance un service de location d’équipements quotidiens

Vendeur ou dévendeur ?

Cela vous est-il déjà arrivé d’acheter un produit à un prix plus ou moins excessif que vous n’avez en réalité utilisé qu’une seule fois ? Alors que les déchets électroniques s’amoncèlent, revoir ses habitudes de consommation s’avère indispensable. Les entreprises prennent le virage de la transition écologique au bénéfice de tous.

Dans cette optique, Franprix lance une offre de location d’équipements du quotidien en partenariat avec Les Biens Communs, un service de location via des casiers connectés. Un service qui mettra à disposition des équipements à utilisation occasionnelle, comme une perceuse, un appareil à raclette, un vidéoprojecteur et bien d’autres, et entend ainsi encourager le partage et la mutualisation entre les personnes.

En plus d’accéder à des équipements à faible coût et de bonne qualité, les consommateurs ne supporteront pas les charges et à côtés inhérents à un tel achat : entretien, coûts de réparation, stockage. Soit tous les avantages d’un tel objet, sans ses inconvénients.

L’association entre Franprix et Les Biens Communs – initiateur de ce nouveau service, se distingue par son innovation, sa facilité d’accès et son accessibilité au plus grand nombre.

L’ADEME et le Ministère de l’écologie, de l’énergie et du territoire encouragent cette démarche qui permettra de limiter la surconsommation et l’achat inutile en louant et/ou partageant simplement son bien loué. Ce service fait écho à la campagne de L’ADEME réalisée pendant le Black Friday, à propos de la surconsommation que ce phénomène marketing engendre – reprenant d’ailleurs le fameux personnage du « dévendeur ».